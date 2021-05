„Elegy for Syria“ heißt Jörg Madleners Ausstellung im Wormser Heylshof: Es ist eine Klage über ein gebeuteltes Volk und ein zerstörtes Land. Und ein Werk, das den Betrachter fasziniert und gefangen nimmt.

Jörg Madlener, ausgebildet an der Frankfurter Städelschule und einst Student bei Otto Dix, arbeitet vornehmlich in Serien. Schwerpunkt der Wormser Ausstellung ist der Syrienkrieg. Angst, Tod, Gefangenschaft sind die Themen. Auch christliche Motive wählt der mittlerweile 80-Jährige, der seit 20 Jahren in New York lebt. Kreuzigungsszenen stehen für die Gräueltaten dieses Kriegs, Pietàs für das Leid und die Klage der syrischen Frauen um ihre ermordeten Männer. Ein Motiv wird oft in mehreren Bildern variiert, unterliegt aber unterschiedlichen malerischen Strategien. Es ist eine abstrakt-expressionistische Malerei mit diffus-figurativen Elementen. Madlener selbst bezeichnet seinen „gleitenden Unterschied zwischen figurativ und abstrakt“ als „Modalität der Malerei“.

Respektlosigkeit gegenüber dem Leid

„Pietà 2“ etwa sei „verkürzt“, erklärt der Künstler. Knie und Wade deutet er an, Arme können erahnt werden, deutlich wird der Kopf des Gekreuzigten, noch mit Dornenkrone bekrönt. Am Rand sind Stiefelabdrücke zu sehen: ein „Drüberweggehen“, respektlos gegenüber den Toten und achtlos gegenüber dem Leid der Frauen. Der Arbeit „The Rubkan Woman“ – benannt nach einem Lager an der syrisch-jordanischen Grenze – liegt das Zeitungsfoto einer Muslima zugrunde, die ihre Kinder unter ihrem Schleier verbirgt. Der Vergleich mit dem Motiv der Schutzmantelmadonna liegt nahe. Immer wieder findet man Symbole wie Kreuz, Sonne, Planeten. Er zeichne sie unbewusst in das Bild, erläutert Madlener, der schon im Centre Pompidou oder bei der Biennale von Venedig ausstellte.

Lehrjahre bei Otto Dix

Seine übergroßen Formate entstehen teils direkt auf Birkensperrholzplatten. Astlöcher, Verletzungen der Oberfläche werden Teil des Bildes. Und sind Orientierung. „Ich brauche die Maserung, um einen Anfangspunkt zu haben“, erklärt Madlener beim Rundgang durch die Schau. Pinsel, Spachtel dienen zum Auftrag der Eitempera – eine Technik, die er von Otto Dix lernte, wie er zurückblickt. 1962 hat er sich dem berühmten Maler sozusagen als Schüler aufgedrängt: Auf seiner Zündapp sei er nach Hemmenhofen an den Bodensee gefahren und habe bei Dix vorgesprochen. Der, erzählt Madlener, „fand meine Zeichnungen, die ich ihm geschickt hatte, grottenschlecht, einzig ein Selbstbildnis hatte ihn beeindruckt“. Er nahm sich ein Zimmer und fast täglich besuchte ihn Otto Dix, brachte ihm den Umgang mit Eitempera und Lasuren bei, bis er zurück zur Städelschule fuhr. „Man muss einfach auch mal Hals über Kopf ins Wasser springen, dann kommt man einen Schritt vorwärts“, erinnert sich Madlener, der außerdem Jackson Pollock, Cy Twombly und Francis Bacon als Vorbilder nennt.

Seine Bilder entstehen in Schichten. Ein Stacheldraht wie im Bild „In Gefangenschaft“ entstehe durch Aussparen der späteren Stacheldrahtlinie Farbschicht für Farbschicht. Mitunter nutzt er auch aus dem Terpentintopf, in den er das Malwerkzeug nach Gebrauch zur Säuberung tunkt, den Bodensatz als „unbeschreibbare Farbsuppe“, wie er sagt.

Der Maler ist ein wacher und kritischer Geist. Weltgeschehen, Krisen, Bedrohungen reflektiert er. „Ich bin kein Kriegsmaler, aber ich werde dazu gezwungen“, betont er. Olaf Mückain, Wissenschaftlicher Leiter der Wormser Museen, Kurator der Ausstellung und Freund, sieht ihn in der Tradition der Historienmaler.

32 Porträts von Gustav Mahler

Madlener schätzt aber auch die Porträtmalerei. Allein 32 habe er von Gustav Mahler gefertigt. Gesichter vergleicht er mit Landschaften. In jeder Sekunde wechsele der Ausdruck, „20 Porträts der gleichen Person sind 20 Mal anders.“ Porträts sind auch in Worms zu sehen – etwa Zeichnungen seines Modells Suhair.

Suhair habe er während eines Aufenthalts 2010 bis 2013 in Abu Dhabi kennengelernt. Zu Hause im Atelier „in einer Traumlandschaft hoch über New York“ seien dann in Skype-Sessions „aus Screenshots 900 Fotos und daraus bislang 300 Zeichnungen sowie 50 Bilder entstanden“.

Unter den Zeichnungen erinnert die Miniserie „The Last Plant of Syria“ wieder an den Krieg. Mit Farbstiften, Ölkreide, Kohle hielt Jörg Madlener die Verwesungsstadien einer Pflanze fest, die er bis zur Versteinerung weiterspann. Auch hier ist, wie in allen Arbeiten, als Modell eine echte Pflanze der Ausgangspunkt.

Ende November wird das städtische Museum im Andreasstift, das in diesem Jahr 1000 Jahre alt ist und derzeit fit gemacht wird für eine Landesausstellung 2021, für ein Wochenende geöffnet. In den neu errichteten Kreuzgängen wird dann Jörg Madlener sein elf Meter langes Werk „Sandstorm“ zeigen, das als Reaktion auf den Irakkrieg entstanden ist. Und vielleicht werde als Antwort auf den Tod von George Floyd eine Arbeit mit dem Titel „I Cannot Breathe“ dabei sein. Bislang gibt es sie nur in Jörg Madleners Kopf.

Die Ausstellung