Sicher kann man in Luxemburg in noblen Restaurants stundenlang bestens tafeln. Wer aber dafür keine Zeit hat, geht ins Bistro, etwa ins „Madame Jeanette“.

Die traditionelle Luxemburger Küche zeichnet sich wie die ursprüngliche Pfälzer Küche durch Bodenständigkeit und Deftigkeit aus, ideal für Menschen, die tagsüber hart auf dem Acker oder im Wingert arbeiten. Knödel mit Speck, Bohnensuppe, Gromperenkichelcher, Wäinzoossiss – also Weinwürste –, das kam oft auf den Teller. Und vor allem „Judd mat Gaardebounen“, Schweinepökelfleisch mit dicken Bohnen und Salzkartoffeln, wobei sich „Judd“ vom spanischen Wort für Bohne ableiten soll.

Diese Gerichte sind heute in Gastwirtschaften nur noch selten zu erhalten, aber zum Beispiel noch im grandios gelegenen und urig eingerichteten „Bistro de la Presse“ in der Oberstadt von Luxemburg.

Beim Essen sieht man direkt auf den Palast, an den Wänden hängen Zeitungsartikel und Fotos von den Großherzögen und der Familie. Hier werden zum Fleisch und zu den Bohnen leider keine Salzkartoffeln mehr serviert, sondern halbwarme Wedges, aber man kann hinterher sagen, dass man das Nationalgericht gegessen hat.

Urig eingerichtet: das »Bistro de la Presse«, direkt vis-à-vis vom Palast des Großherzogs. Foto: Georg Altherr

Weil in der Gastronomie kaum noch gebürtige Luxemburger arbeiten, ist die Szene inzwischen sehr international. Die Bistros im Bahnhofsquartier und überall sonst in der Hauptstadt sind zur Mittagszeit oft bis auf den letzten Platz besetzt, Küche und Ambiente sind überaus vielfältig. Toll sitzt man etwa im „Madame Jeanette“, wo bestechend gut surinamesisch (!) gekocht wird.

Am besten lernt man die Stadt Luxemburg, vielleicht auch das Land mit Bahn, Tram und Bus kennen, denn hier gilt: alles umsonst, auch für Touristen.