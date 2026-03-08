Hier lassen sich noch Entdeckungen machen: etwa nahe der Grenze das „L’Argousier“. Die Vorgabe: Hier wählt man nicht, vielmehr wird gegessen, was auf den Tisch kommt.

Schlagfertigkeit kann man Jonathan Birkenstock nicht absprechen. Gefragt, ob er etwas mit dem Sandalen-Unternehmen gleichen Namens zu tun hat, antwortet er bierernst: „Klar. Mittags und abends koche ich und nachts mache ich Schuhe!“.

Macht er natürlich nicht, die Namensgleichheit ist zufällig. Aber Jonathan Birkenstock mag die Birkenstock-Schlappen schon, er trägt sie beim Kochen, weil sie bequem sind. Das ist aber schon fast die einzige Bequemlichkeit, die er sich gönnt. Ausgerechnet in Volmunster, das zwar im Herzen Europas, aber doch irgendwo im Nirgendwo liegt, ein Spitzenrestaurant aufzumachen und zu etablieren – das ist alles andere als bequem.

Der Chef kocht tatsächlich in Birkenstock-Schuhen. Foto: Georg Altherr

Volmunster ist Birkenstocks Heimat. Er ist ein Bub aus diesem Dorf mit 770 Einwohnern. Birkenstock ging hier zur Schule, tobte hier durch die Natur. „Mit zwölf oder dreizehn Jahren habe ich zu meinen Eltern gesagt: Ich will einmal ein Koch sein.“ Die Eltern nahmen den Wunsch des Jungen ernst. Sie fragten einen Wirt im Bekanntenkreis, ob Jonathan ab und zu vorbeikommen und helfen dürfe. Er durfte – und so schnupperte der Jugendliche früh die Luft von Küche und Gaststube.

Nach der Schulzeit erlernte er den Beruf in Saargemünd von Grund auf. In seinen folgenden Lehr- und Wanderjahren verfeinerte er seine Kunst bei Sterneköchen in Annecy in den französischen Alpen, im „Crocodile“ in Straßburg und im „Lasserre“, einem Spitzenrestaurant nahe der Champs-Élysées in Paris.

Keine Qual der Wahl

„Als ich dann 28 wurde, wollte ich mein eigenes Restaurant.“ Da passte es gut, dass in seinem Heimatdorf ein Gasthaus, früher ein Flammkuchenlokal, zum Verkauf stand. 2008 war das. Jonathan Birkenstock griff zu, unterstützt von seinen Eltern. Und da ein Sanddorn-Baum im Garten hinterm Haus stand, gab er seinem Restaurant den ungewöhnlichen Namen „L’Argousier“, auf Deutsch: „Der Sanddorn“. Ganz und gar ungewöhnlich ist auch Birkenstocks Küche. Bei ihm hat der Gast nicht die Qual der Wahl, vielmehr entscheidet der Chef, was es zu essen gibt. Birkenstock formuliert das so: Seine Gäste sollen sich „den Luxus gönnen, nicht mehr wählen zu müssen“, sich „an die Hand nehmen lassen“.

Vor dem l’Argousier steht ein Sanddorn aus Metall. Foto: Georg Altherr

Folglich gibt es keine Speisen „à la carte“, sondern lediglich drei Menüs, eins für 45, eins für 75 Euro und eins für 95 Euro, wobei es das günstigste nur mittags unter der Woche gibt. Die Menüs unterscheiden sich nur in der Anzahl der Gänge: vier, fünf oder sieben, wobei das Fünf-Gang-Menü auf dem Vierer aufbaut und das Siebener auf dem Fünfer.

Was auf den Teller kommt, darüber kann man sich nicht vorab via Internet informieren, der Gast erfährt es erst, wenn er an seinem Tisch Platz genommen hat und die Karte aufschlägt. Wer das „L’Argousier“ besucht, muss sich einlassen, sich fallenlassen, muss Birkenstock vertrauen. Wer das kann, wird nicht enttäuscht.

Denn Birkenstock ist Perfektionist, Künstler, zuweilen Zauberer. Er überrascht mit ungewohnten Kombinationen: Lachsfilet auf fermentiertem Rotkraut mit einer feinen Soße, die nach Johannisbeere schmeckt. Das Ganze muss nicht nur gut schmecken, sondern auch farblich harmonieren, in diesem Fall wählt er abgestufte Rottöne.

Lachsforelle auf fermentiertem Rotkraut. Foto: Georg Altherr

Zudem liebt es Birkenstock, nicht nur Geschmacksnuancen und Farben aufeinander abzustimmen, sondern auch Konsistenzen. Beim Blumenkohlgang gibt’s das Gemüse cremig, schaumig und als bissfeste Röschen.

Blumenkohl in drei verschiedenen Konsistenzen und sechs Farben. Foto: Georg Altherr

Ein weiterer Anspruch des Meisters: Das, was er auf den Teller bringt, soll nicht nur gut schmecken, sondern auch ästhetisch aussehen. Das gilt sogar für den selbst angesetzten Likör hinterher: Der wird in Gläsern serviert, die in einem Stück Wurzelholz stecken, das Birkenstock für diesen Zweck gestaltet hat.

Kein Wunder, dass er auch die Moosballen, die rechteckig gerahmt die Wand zieren, selbst zusammengebastelt hat.

Die gegliederte Gaststube bietet gut 30 Gästen Platz. In der Küche arbeitet Birkenstock mit einem jungen Koch und einer jungen Angestellten. Auch im Service arbeiten sie zu dritt, wobei hier Birkenstocks Mutter Sylvie sanft Regie führt und auch die Weinempfehlung einfühlsam übernimmt.

Gemüse aus dem Bio-Garten

90 Prozent des Gemüses, das im „L’Argousier“ auf den Teller kommt, bezieht Birkenstock von einem Bio-Gemüsegarten im Nachbarort Schweyen. Auch die Weinkarte bietet eine reichliche Auswahl an biologisch angebauten Weinen, aber nicht ausschließlich.

Vegetarier haben es in Frankreich zuweilen schwer, nicht so in Volmunster. Birkenstocks Lebensgefährtin ist nicht nur Saarländerin, sondern auch Vegetarierin. „Natürlich biete ich zu jedem Fleisch- oder Fischgang eine vegetarische Alternative. Der Gast muss nur Bescheid sagen.“

Im Restaurant wird Französisch und Deutsch gesprochen, zumal die Gäste aus Lothringen, Nordbaden, dem Saarland und Luxemburg kommen. Pfälzer sind noch in der Minderheit.

Hinkommen

Via Autobahn 8. Am Outlet Zweibrücken auf die L600 abbiegen in Richtung Bitsch/Bitche in Frankreich. Sieben Kilometer hinter der Landesgrenze rechts nach Volmunster abbiegen. Oder mit dem Fahrrad über den Europäischen Mühlenradweg. Das Restaurant hat donnerstags bis montags mittags und abends geöffnet. Eine Online-Reservierung via Homepage des L’Argousier empfiehlt sich sehr.

Volmunster mit seiner Umgebung ist auch ein schönes Ziel für einen Tagesausflug für die Familie oder einen Kurzurlaub: Was man da alles erleben kann.

Wenn man schon mal in Frankreich ist, kann man dort auch gleich tanken, denn das ist da zurzeit billiger als in Deutschland.