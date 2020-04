Europa: Das sind Verträge, Handelsabkommen, Wirtschaftsinteressen. Aber das sind auch Menschen, die sich im Alltag begegnen, Freundschaften schließen, sich austauschen. Das hat auch bislang viel Fingerspitzengefühl von jenen gefordert, die sich auf beiden Seiten etwa der deutsch-französischen Grenze bewegten. Was diese Grenzgänger aus Überzeugung derzeit erleben, macht sie fassungslos. Der Mannheimer Verleger Ulrich Wellhöfer ist einer von ihnen.

„Das kann doch alles nicht wahr sein“, ruft Felix Wellhöfer durchs Telefon. „Kann da nicht mal einer anrufen in Berlin und sagen, was die hier anrichten!“ Der Verleger aus Mannheim ist ein frankophiler Überzeugungstäter, und als solcher hat er 2018 mitten im elsässischen Grenzstädtchen Wissembourg eine alte Mühle in einen Ort der kulturellen Begegnungen verwandelt: Lesungen, Konzerte, Jazz-Sessions, Ausstellungen, Diskussionsrunden, kurz: deutsch-französischer Kulturaustausch comme il faut. Und der deutsche Verleger hat einen Verbündeten: einen französischen Buchhändler.

„A livre ouvert“ ist der schöne Name von Willy Hahns Laden, der die große Welt der Literatur ins kleine Wissembourg bringt. Normalerweise. Jetzt bleibt das „offene Buch“ zugeschlagen. Und Begegnungen aller Art sind schwierig geworden, manche verboten.

Die erste grenzüberschreitende Buchmesse: verschoben

Für dieses letzte Wochenende im April 2020 hatten sich die beiden Bücherfreunde Wellhöfer und Hahn etwas Besonderes ausgedacht: eine grenzüberschreitende Buchmesse, die erste ihrer Art. Nicht mit ein paar Alibi-Vertretern aus dem andern Land, sondern mit ebenso vielen deutschen wie französischen Verlagen. Rund 30 insgesamt hatten zugesagt, bevor das Coronavirus wie so viele andere auch dieses Fest der Begegnung ausbremste.

„Reporté“ – „verschoben“ steht auf den Plakaten: am Kulturhaus Pfistermühle von Ulrich Wellhöfer, an der Buchhandlung von Willy Hahn, aber auch an der „Grange aux Dîmes“, der mittelalterlichen Zehntscheuer, und am großen Holztor der Fondation Westercamp. Alles Schauplätze des geplanten Veranstaltungsreigens auf einer veritablen Buchmeile entlang der Lauter. Im Internet kann man sich auf dem mittlerweile interaktiven Plakat einen kleinen Eindruck verschaffen.

Die ganz persönliche Botschaft des kulturellen Überzeugungstäters

Aber noch etwas haben Ulrich Wellhöfer und seine Familie, die deutschen Besitzer der Pfistermühle, an ihrem Zaun befestigt: eine Botschaft an ihre französischen Freunde, in französischer Sprache. Eine Reaktion auf das, was in vielen Medien derzeit die Runde macht: Anfeindungen, denen sich französische Bürger ausgesetzt sahen, die auf der anderen Seite der Grenze einkaufen oder auch nur spazieren wollten. Von zerkratzten Autos, zerstochenen Reifen, diversen Beschimpfungen war da zu lesen. Von Ärger über bis zu 100 Kilometer weite Umwege für Pendler. Kurz: von unschönen Szenen und wachsendem gegenseitigem Misstrauen. Weniger Furore machen da die Gegeninitiativen wie ein grenzüberschreitendes zweisprachiges Manifest, das mittlerweile über 200 Bürgermeister, Landräte, Regionalräte, Département-Räte im Süden der Pfalz und im Norden des Elsass unterschrieben haben. Der Birkenhördter Bürgermeister Matthias Ackermann (Südliche Weinstraße) und sein Bürgermeisterkollege René Richert aus Riedseltz (Bas-Rhin) haben viele Unterstützer gefunden. „Die Grenzen schließen sich, aber nicht unsere Herzen“ stellen sie fest. Ähnliches ist auch weiter im Norden passiert. In Schengen, dem Ort, der dem grenzenlosen Europa seinen Namen gab, trafen sich Bürgermeister aus Perl (Saarland), Schengen und Remich (Luxemburg), Contz und Sierck (Frankreich) und einem guten Dutzend anderer Mosel-Gemeinden, um ganz Ähnliches zu verkünden.

Schlag nach bei Richard von Weizsäcker!

Und in Wissembourg gesellt sich auch die persönliche Botschaft aus der Pfistermühle für ein offenes Europa dazu. Nein, man lässt sich auch von einem Virus nicht von der Idee abbringen, dass es die Kultur ist, die Menschen miteinander verbindet. In ihrem Online-Vorwort zur wahrscheinlich aufs kommende Jahr verschobenen Buchmesse zitieren Willy Hahn, der Elsässer, und Ulrich Wellhöfer, der Mannheimer, Richard von Weizsäcker, Bundespräsident von 1984 bis 1994: „Kultur ist kein Luxus, den wir uns leisten oder auch streichen können, sondern der geistige Boden, der unsere eigentliche innere Überlebensfähigkeit sichert.“