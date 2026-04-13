Sein Humor gilt als besonders derb, im Gespräch mit Katharina Kovalkov über sein aktuelles Programm aber gibt sich Ingo Appelt fast schon versöhnlich.

Lieber Ingo Appelt, ich glaube, wir hatten das letzte Mal bei einer Show 2017 miteinander gesprochen. Wie ist es Ihnen seitdem ergangen?

Lange her, lange her. Aber man hält sich frisch. Ich bin immer noch ganz gut drauf (lacht). Dieses Jahr werde ich 59! Aber das ist ja für einen Künstler gar kein Alter, ne?

Dann wird nächstes Jahr aber deftig gefeiert, oder?

Ich weiß es noch nicht. Ich mag das ja eigentlich nicht, dieses Geburtstagsfeiern. Und dann kommt auch noch erschwerend hinzu, dass es am 20. April ist – also am Geburtstag des Führers (lacht)! Deshalb feiere ich das nicht so gerne, weil irgendeiner dann immer ruft: „auf den Führer!“ Mag ich nicht. Vor allem, weil die Zeiten immer rechter werden.

Sie sind bekannt für eine direkte, manchmal auch derbe Comedy. Ist politisch unkorrekter Humor heutzutage mutiger – oder einfach nur riskanter für einen Comedian geworden? Und was will das Publikum von Ihnen moralische Bestätigung oder Herausforderung?

Ich nenne meine Shows ja immer ,,Betreutes Hassen mit Ingo Appelt.“ Und ich hab’ das Gefühl, das muss gerade sein. Die Leute haben total Bock drauf, wenn es mal nicht politisch korrekt ist, wenn es mal verbal auf die Kacke haut. Und sie sagen: „Ey, Ingo, bitte, sei du nicht auch noch korrekt!“ Nein, mach ich nicht! Und mag ich nicht. Weil wir Menschen nicht so sind. Wir sind nicht politisch korrekt.

Wir wollen zwar immer Gerechtigkeit, sind aber unheimlich stolz darauf, wenn wir anderen Leuten verschreiben können, was sie zu tun und zu lassen haben. Wir wollen, dass die Menschen anständig, tolerant und freundlich sind und nicht mehr ,Indianer’ sagen und sind selber total intolerant denen gegenüber, die nicht so sind. Ich hab’ das Gefühl, diese gefühlte moralische Überlegenheit ist es, die die Leute wie Schafe über den Zaun zur AfD treibt. Man sollte sich selber zum Problem erklären, statt immer zu sagen, die anderen sind schuld. Das ist viel ehrlicher und selbstreflektierter.

In Ihrem neuen Programm „Männer nerven stark“ scheinen sich die Männer im Fokus der Selbstreflexion zu befinden. Als bekennender Mann daher die Frage: Was darf Mann heutzutage noch? Und was darf Mann nicht?

Der Mann ist ja tendenziell eines: beleidigt! Wenn du einen Mann fragst: ,Na? Wie findest du das mit der Emanzipation?’, antwortet der nur: „Ach, hör mir auf! Wir haben doch gar nichts mehr zu melden!“ Also Männer sind immer noch tendenziell größenwahnsinnig, eingebildet und selbstgerecht. Ich glaube, wenn die KI uns demnächst übernimmt und sich fragt, was ist das Problem auf diesem Planeten, dann wird das Ergebnis sein: der Mann! Und dann wird der Kükenschredder raus geholt, und dann werden wir weg sein.

Wie geht es Ihnen als Mann, wenn Sie sich unter den männlichen Kollegen umschauen?

Ich schäme mich ja immer so für meine Artgenossen. Und ich bin es manchmal auch ein bisschen leid, dass man sich für die Männer entschuldigen muss. Ich sag’s ganz ehrlich, diese ganze Kriegstreiberei, diese Rechthaberei, diese Gewalt, die toxische Männlichkeit – das ist mir alles selber unangenehm. Du kannst als Mann auch lieb und nett sein und anständig – und irgendwann kommt dann doch der Ulmen raus (lacht)! Männer sind einfach ein hoffnungsloser Fall.

Ja, eine erschreckende Geschichte, wenn man bedenkt, dass beide verheiratet sind und eine gemeinsame Tochter haben.

Ja, stellt sich raus, er ist auch ein Arschloch! Schlimm! Die Collien kenne ich auch schon so lange und mag die so gern. Und ich habe mal festgestellt, als ich mit ihr in der Stadt unterwegs war, was sie so alles erleben und mitmachen muss als Frau. Beschimpfungen und Beleidigungen, wo du dir denkst: Was ist denn mit euch Männern los? Überhaupt kein Benehmen, überhaupt kein Anstand. Und da stehe ich als Mann da und muss mich für meine Artgenossen entschuldigen. Das ist oft sehr anstrengend und auch beschämend.

Ist das wirklich ein Männlichkeitsproblem oder ein individuelles Persönlichkeitsproblem?

Nein, das ist definitiv ein Männlichkeitsproblem! Wir sind einfach zu heftig, weil wir zu viel Testosteron in uns haben. Dieses Macho-Gehabe steckt in uns drin. Deshalb sind Männer immer schwierig und dürften eigentlich weder das Sagen haben noch das Geld, um Waffen zu kaufen.

Sie meinen also, die Welt wäre friedlicher, wenn überall Frauen an der Macht wären?

Ich glaube, schon. Weil Frauen einfach grundsätzlich anders sind. Man sieht es ja gerade in der Politik, zum Beispiel in Finnland, wo alle Parteivorsitzenden Frauen sind. Die sind viel kompromissbereiter, deeskalierender und haben viel mehr Anstand als die Männer. Bei Männern geht es darum, dass der Stärkere siegt, und wer Recht hat, hat Recht! Es geht immer um Abgrenzung und Ausgrenzung – ob in der Politik, Religion oder beim Fußball. Frauen können das zwar auch, gucken aber immer noch irgendwie nach dem gemeinsamen Nenner. Ich glaube, wenn Frauen an der Macht wären, hätten wir es besser – vielleicht nicht wesentlich besser, aber zehn bis zwanzig Prozent auf jeden Fall.

Auch unter einer Alice Weidel zum Beispiel?

Die ist ja mehr ein Feigenblatt für den Mann. Die wird dann immer vorgeschickt als lesbische Frau, die mit einer ausländischen Frau zusammen ist, um hier gegen Schwule und Ausländer zu hetzen und die Männer toll zu finden. Aber ich glaube, selbst rechtsradikale Frauen sind immer noch besser als rechtsradikale Männer (lacht). Tut mir leid, ist so!

Was wäre denn dann die Lösung, damit es mit Männern und Frauen in der Welt klappt?

Frauen müssen endlich mutiger werden, aufstehen und laut sagen: Kollegen, haltet mal einfach die Fresse, ihr seid raus! Und Männer müssen lernen, fürsorglicher und toleranter zu sein und den Frauen den Rücken zu stärken. Ich merke das ja auch im privaten Bereich. Ich glaube, seitdem ich Kinder habe und mich daheim um Frauen kümmere, bin ich ein besserer und achtsamerer Mensch geworden. Dieses ganze AfD-Modell – Ausländer raus, Schwule an die Wand, Frauen an den Herd und Männer an die Front –, das muss weg!

Und Humor hilft dabei?

Definitiv. Man darf über alles lachen. Und live, beim gemeinsamen Erleben, löst man sich quasi in der Menge auf. Das ist total schön. Und egal, wie schwierig Menschen sind, am Ende einer Liveshow schaffe ich es immer, alle lieb zu haben, und sie lernen es, auch mich lieb zu haben.

Zur Person

Ingo Appelt, geboren am 20. April 1967 in Essen, ist in Würzburg aufgewachsen, wo er sich auch zum Maschinenschlosser ausbilden ließ und später als Bildungsreferent für die IG Metall arbeitete. Seit 1993 ist er hauptberuflich Komiker und wurde durch Sendungen wie „RTL Samstag Nacht“ oder „Quatsch Comedy Club“ bekannt.



Termine

Mit seinem Programm „Männer nerven stark“ ist er am Samstag, 25. April, um 20 Uhr zu Gast im Congress Center Ramstein, am 22. November im Saalbau Neustadt und am 9. April 2027 im Capitol in Mannheim. Karten gibt es unter rheinpfalz.de/ticket oder via Eventim.

