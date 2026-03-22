Am 22. März wird der Schauspieler William Shatner 95 Jahre alt. Bekannt aus „Raumschiff Enterprise“, war er mit 90 Jahren selbst im All.

Wenn man an William Shatner denkt, taucht sofort die goldene Uniform auf, die Brücke des Raumschiffs Enterprise und die Stimme eines Mannes, der Generationen geprägt hat. Dass er am 22. März 1931 geboren wurde, wirkt wie ein Zufall, denn Shatners Karriere scheint die Geschichte der Popkultur selbst zu reflektieren: dramatisch, ironisch, experimentierfreudig – und zugleich erstaunlich zeitlos.

Shatners Captain James T. Kirk war ein Held, dessen Mut und Pflichtbewusstsein nur von gelegentlicher menschlicher Fehlbarkeit gemildert wurde. „Kirk war kein unnahbarer Superheld, sondern ein Mann, der Fehler machen durfte und trotzdem Führung zeigte“, so Leonard Nimoy, der den Vulkanier Spock spielte.

Und diese Mischung machte Shatner über die TV-Serie hinaus zu einem Archetyp des modernen Helden: stark, charmant, leidenschaftlich – und mit einer Aura, die zuweilen als Sexsymbol wahrgenommen wurde.

William Shatner bei einer Pressekonferenz. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa

Kirk war kein distanzierter Raumfahrer, sondern ein Mann aus Fleisch und Blut: entschlossen im Kommando, warmherzig im persönlichen Umgang, bereit zur Leidenschaft. Diese Mischung erzeugte eine neue Form von maskuliner Attraktivität – weniger Machismo, mehr emotionale Zugänglichkeit. Seine körperliche Präsenz spielte dabei eine wichtige Rolle: breite Schultern, selbstbewusste Haltung, ein direkter Blick, der zugleich Stärke und Zärtlichkeit suggerierte.

Kirk war berüchtigt für seine zahlreichen Liebesgeschichten in den Episoden. Diese Szenen folgten nicht bloß dramaturgischen Konventionen; sie etablierten den Captain als romantischen Abenteurer. Die Darstellung war für damalige Fernsehstandards bemerkenswert offen. Shatner begegnete diesem Image stets mit ironischer Distanz. Er betonte, dass Kirk in erster Linie ein Anführer sei, kein Verführer. Er verkörperte einen Mann, der Verantwortung übernimmt, aber emotional erreichbar bleibt.

Audrey Powers, William Shatner, Chris Boshuizen und Glen de Vries während einer Pressekonferenz auf dem Gelände des Raumfahrtzentrums. Die »Star Trek«-Ikone Shatner ist 2021 erstmals wirklich ins All geflogen. Foto: Lm Otero/AP/dpa

In Deutschland, wo „Star Trek“ unter „ Raumschiff Enterprise“ lief, wirkte Shatners Kirk noch einmal anders. Die markante Synchronstimme von Gert Günther Hoffmann verlieh dem Captain eine unerwartete Ernsthaftigkeit und trug entscheidend dazu bei, dass die Figur bei uns zu einer respektierten Popkulturgröße wurde.

Auch im Alter blieb Shatner eine charismatische Erscheinung. In späteren Rollen – etwa als exzentrischer Star-Anwalt in „Boston Legal“ – wandelte sich die erotische Wirkung von jugendlicher Abenteuerlust zu selbstbewusster Reife. Humor, Selbstironie und Weltgewandtheit traten an die Stelle körperlicher Dominanz.

Shatners Humor, der subtile, selbstironische Umgang mit Pathos, hat ihn zu einer der seltenen Figuren gemacht, die sich selbst als Popikone fortschreiben, ohne lächerlich zu wirken. Schon in „Star Trek“ gab es Momente, in denen Überbetonungen und leicht überdrehte Gesten dem Zuschauer ein Schmunzeln entlockten. Diese Eigenart perfektionierte Shatner auf seinen Alben.

William Shatner (rechts) als Captain James T. Kirk und Leonard Nimoy als Crewmitglied Spock vom Planeten Vulkan. Foto: dpa

„The Transformed Man“ von 1968 wurde zunächst belächelt: Shakespeare-Rezitationen wechseln mit dramatisch gesprochenen Pop-Klassikern. Er sagt selbst: „Es geht nicht darum, zu singen, sondern Geschichten mit Stimme zu erzählen. Jede Pause, jeder Ton ist eine Nuance.“ Das Ergebnis ist bizarr, faszinierend und in einem eigenwilligen Sinn popkulturell relevant: Eine Stimme, die Pathos in Humor, Ironie in Ausdruck verwandelt, die Shatner unverwechselbar macht. Was Kritiker als Kuriosum abtaten, erwies sich im Rückblick als Vorläufer jener Spoken-Word-Ästhetik, die später zwischen Performancekunst, Hörspiel und experimentellem Pop Anerkennung fand.

Parallel dazu entwickelte Shatner eine Schriftstellerkarriere, die seine Vorliebe für futuristische Visionen und moralische Reflexionen deutlich macht. „TekWar“ handelt von virtuellen Realitäten, von digitalen Abhängigkeiten, von Menschen in Welten, die zu groß für einfache Lösungen sind. In autobiografischen Büchern wie „Lebe lang – und was ich auf meinem Weg lernte“ reflektiert er seinen Ruhm, den Umgang mit dem Alter und die Notwendigkeit, sich selbst immer wieder neu zu erfinden. „Alles, was ich erlebt habe, ist wichtig“, sagt er, und es ist diese Haltung, die ihn auch mit 95 Jahren noch vital und neugierig wirken lässt.

Leonard Nimoy (links) und William Shatner. Foto: dpa

Shatner ist eine Popikone weil er Mythos, Charisma, Humor und kreative Vielseitigkeit in einer Figur vereint. Seine Präsenz auf Conventions, in Werbespots, in Social Media, seine Fähigkeit, Parodie und Ernsthaftigkeit zu verbinden, zeigt, dass Kultstatus nur überleben kann, wenn man ihn aktiv bespielt.

William Shatner fliegt ins All. Foto: dpa

Und so erscheint Shatner als Gesamtkunstwerk: Schauspieler, Musiker, Schriftsteller, Produzent, Regisseur, Humorist, Kultfigur und Sexsymbol zugleich. Dass er jenseits der Leinwand im Oktober 2021 tatsächlich ins All flog (suborbital auf gut 100 Kilometer), fügt dieser Biografie eine beinahe poetische Dimension hinzu: Der Darsteller lebt die Abenteuer seiner Figur, ohne das Lächerliche zu scheuen – und macht aus einem Lebenswerk eine fortwährende Legende. William Shatner ist damit nicht nur ein Schauspieler des vergangenen Jahrhunderts, sondern ein Mythos des kulturellen Gedächtnisses – lebendig, ironisch, mutig, witzig, musikalisch und literarisch. Wer ihn sieht, versteht, dass Popkultur, Humor und Pathos sich nicht ausschließen, sondern zusammen eine Ikone schaffen können, die Generationen prägt.

Und dass 95 Jahre offenbar nur die nächste Etappe in einem noch nicht abgeschlossenen Abenteuer sind.