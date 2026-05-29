Papierfetzen, Kaffeekanne, MoMA: Der Südafrikaner William Kentridge zeigt im Heidelberger Skulpturenpark seine größte Außenschau. Morgen ist Eröffnung.

Die (fast) vier Meter hohe Skulptur tanzt in Fetzen – die Arme ausgebreitet. Großes Hallo in Gelb vor der Orthopädischen Universitätsklinik in Heidelberg. „Paper Procession IV“, wie das Werk heißt, ist als Modell beim Puzzeln mit Papierschnipseln am Frühstückstisch entstanden. Wie schön. Eigentlich, erzählt der Künstler William Kentridge, habe er als verträumtes Kind und Fan der Wolken am Himmel über Südafrika ein Elefant werden wollen. Später Dirigent. Abgebrochene Karrieren als klassischer Maler, Schauspieler, Filmemacher etc. folgten. Ein herzlich zugewandter, älterer, rundlicher Herr aus Johannesburg, sehr lustig auch. Kentridge trägt meist weiße Hemden mit gestärkten Manschetten. Der Sohn jüdischer Eltern. Der Vater ein Anwalt von Nelson Mandela. Unweit der gelben „Procession“ vollführt jetzt seine schlanke rote Papier-Puzzle-Variante im Heidelberger Park mit stolz geschwellter Brust Stand-und-Spielbein-Posen. Ein filigranes Werk trotz der Größe: 521 mal 202 Zentimeter.

Hieb und Liebkosung

„Wäre ich“, meinte der heute 71-Jährige einmal, „nur ein wenig besser gewesen, wäre ich vielleicht ein zweitklassiger Schauspieler geworden“; sein Scheitern habe ihn gerettet. Inzwischen stellt Kentridge sein untergründig hochpolitisches, magisch realistisches, humorvolles Werk zwischen Zeichnung, Collage, Tanz, Musik, Theater, Schattenspiel, Film, Projektion und Computeranimation im New Yorker MoMA aus.

Idee vom Frühstückstisch: Für die wie tanzende Kentridge-Skulptur stand ein Puzzle aus Papierausrissen Modell. Foto: Henne / Kentridge Studio, Goodman Gallery

Er stattet Opern aus, mixt Motive der Renaissancemalerei mit afrikanischer Kunst und existenziellen Themen, Albrecht Dürer mit Kritik am absurden Apartheidregime seines Heimatlands und der ubiquitär eskalierenden Gewalt. Sein Werk gehört zu bedeutenden Sammlungen. Kentridge ist Stammgast der Kasseler documenta und diversen Biennalen. In der Mannheimer Kunsthalle ist ihm dauerhaft ein Extraraum gewidmet.

„The Refusal of Time“ heißt das Werk. Eine atmende Maschine in der Mitte, Metronomschläge und Musik aus Trichtermegafonen, überall Schatten: Filmsequenzen laufen, Ausschnitte aus seinen animierten Kohlezeichnungen, mit denen er in den 1990er-Jahren berühmt geworden ist.

Es geht um Physik, Energie, die vielbeschworene conditio humana. Der „Gescheiterte“ ist Weltkunststar. Eine kleine Sensation: die vom Verein der Freunde und Förderer des Skulpturenparks um den Mannheimer Unternehmer, Mäzen und Künstler Manfred Fuchs gestemmte Sommerschau mit Kentridges Werken. Die zwei Skulpturen und fünf teils mehrere Tonnen schweren Bronzen von Kentridge kamen dafür extra mit Schiffscontainern aus Indien und Südafrika. Derweil ist die stachelige, monstermäßige Aggro-Bronzekatze mit dem zwischen Hieb und Liebkosung schwankenden Titel „Stroke“ aus Portugal angeliefert worden. Wie Sebastian Baden erzählt, hat sie auf dem elektrisch aufgeladenen Zaun von Kentridges Johannesburger Gated Community ein Pendant.

Baden ist Vereinsbeirat des Skulpturenparks, ursprünglich aus Kaiserslautern und im Hauptberuf Direktor der Frankfurter Schirn. Er hat Kentridge in Südafrika besucht. Der Künstler selbst macht aus seiner Arbeitsweise keinerlei Geheimnis. Ohnehin sagt er: „Meine Arbeiten sind am besten, wenn ich nicht weiß, was ich tue.“ Am liebsten wirft er Schatten.

Collagen von Nonsens

„Steinzeitlich“ nennt er das Verfahren seiner Animationen, die für ihn die Nachzeichnung von „Gedächtnisspuren“ sind. Dazu skizziert er mit Kohlestift und Pastellfarben ein Urbild, das eine Kamera über dem Zeichentisch aufnimmt. Es wird dann immer wieder ausradiert, überzeichnet, noch einmal gefilmt und immer so weiter. Eine Art filmisches Palimpsest. Überhaupt ist die mehrschichtige Textur Hauptbestandteil seiner Methode. Und die Überraschungen, die ihm passieren, sind für ihn ein „Segen“.

Ein gebildeter Mann. Neben Goethe, Bertolt Brecht oder Käthe Kollwitz zählt der Film-Illusionist Georges Méliès zu seinen Referenzen. Oder Max Ernst. Dada, die von dem Pirmasenser Hugo Ball miterfundene Moderneströmung, geht ihm auch nah, in seinen Worten: „Diese Art Collage von Nonsens ist mir wichtig, die die Dinge, die nicht zusammengehören, gleichwohl miteinander verbindet.“ Ein kindgroßer „laufender Wasserhahn“ aus Bronze präsidiert dazu beispielhaft den Sockel eines Rollrasengreens. Das Teil trägt ein (Wasser-)Kleid, das Falten wirft. Gleich daneben hat Kentridge sich mit einer tonnenschweren Bronze aus dem Jahr 2019 als Filmkamera auf zwei Beinen ironisch selbst verewigt.

Läuft! Arbeit »Laufender Wasserhahn«. Foto: Henne / Kentridge / goodman

In „Action“, wie der Klotz sinnfällig betitelt ist, sind geheimnisvolle Zeichen eingeritzt. Das ist auch so bei der Großskulptur einer Kaffeekanne gleich daneben. Sie spielt auf seine neunteilige, charmant-amüsante Episodenfilmserie „Self-Portrait as a Coffee Pot“ an. Stimmt ja auch: Kentridges Kunst ist Koffein für den Blick auf die Welt. Sie ist von längst überkommenen Dingen wie Trichtern, Megafonen, Grammophonhörnern, Lauschgeräten oder urigen Schreibmaschinen durchgeistert, mit denen Kentridge vom Da-Sein erzählt – untergründig angerührt vom Schicksal und mutwilligen Beschädigungen. Meist bleibt dabei Raum für Interpretationen.

„Meine Werke lassen sich nicht rational analysieren“, sagt er dazu selbst. So bleibt auch bei dem hüfthohen, knorrig aussehenden, wie für die Rhein-Neckar-Region und die Pfalz gemachten Bronze-Korkenzieher aus dem Jahr 2018 ein fragwürdiger Rest. Würde er, so wie er ist, eigentlich funktionieren? Der Titel lautet jedenfalls „Open“, was gleichzeitig „geöffnet“ und „offen“ heißt.

Die Ausstellung

William Kentridge im Skulpturenpark Heidelberg, Eröffnung: Morgen, Sonntag, 11 Uhr. Kein Eintritt. Bis 30. Oktober. Adresse: Schlierbacher Landstraße 200 A. Zur Ausstellung erscheint eine Edition von Kentridge. www.skulpturenpark-heidelberg.de