Es ging um die Älteren bei der Eröffnung des 76. Festivals von Cannes: Catherine Deneuve (79), Michael Douglas (78), Johnny Depp (59). Nur einer macht dabei eine gute Figur.

Catherine Deneuve ist permanent präsent beim Festival von Cannes, sie ziert das Festivalplakat. In Schwarzweiß hält sie ihre blonden Haare hoch und lächelt – an den Betrachtern vorbei, denn ihr Blick ist zur Seite gewandt. Das Foto entstand 1968 an einem Strand in der Nähe von Saint-Tropez, wo sie gerade „Herzklopfen“ mit Michel Piccoli drehte. Sie verkörpert das französische Kino damals wie heute, keine Frage, denn sie dreht immer noch.

1994 war sie Vizepräsidentin der Jury neben Clint Eastwood, die Tarantinos „Pulp Fiction“ die Goldene Palme gab und damit ein Weltkarriere einleitete. 2005 bekam sie die Ehrenpalme, die sie am Dienstag bei der Eröffnungsgala Michael Douglas überreichen sollte. So ganz klappt das nicht, sie wirkte etwas desorientiert.

Catherine Deneuve Foto: Vianney Le Caer/dpa

Douglas, der vor Energie sprühte, viel redete und lachte, schnappte sich den Preis schließlich selbst vom Pult und hielt ihn hoch, während Catherine Deneuve sichtlich bemüht war, Haltung zu wahren, dauernd zuckte es in ihrem Gesicht, sie sagte wenig und machte einen müden Eindruck, so dass man fast schon bangt, ob sie im Oktober ihren 80. Geburtstag feiern kann.

In Realität besser als im Eröffnungskostümfilm „Madame du Barry“ sah dagegen Johnny Depp aus, der im Juni 60 wird. Er verkörpert König Louis XV. zur Zeit, als Madame du Barry seine Mätresse wird, ist er etwa genauso alt. Aber ganz ohne Bart mit weißer Perücke ist der frühere Pirat aus „Fluch der Karibik“ nur ein Schein seiner selbst. Sein König hat so gar nicht Königliches an sich. Er ist matt, sagt nur wenig (aber in nahezu perfektem Französisch, Depp lebte ja mit Vanessa Paradis etliche Jahre in Südfrankreich) und dirigiert seinen Hofstaat eher mit kurzen Blicken und Kopfbewegungen.

Johnny Depp Foto: Vianney Le Caer/dpa

Aber er ist nicht die Hauptperson, die ist Regisseurin Maïwenn (47) die auch die Hauptrolle spielt: Sie ist fast immer im Bild, gibt die frühe emanzipierte Frau als Kurtisane und umgarnt den König mitunter wie ein Baby in diesem unterhaltsamen, typisch französischem Ausstattungsfilm, der vorhersehbar dahinplätschert, aber vielleicht auch das Verhältnis von Maïwenn und ihrem früheren Ehemann, dem Filmregisseur Luc Besson, widerspiegelt. Die Dreharbeiten mit Johnny Depp sollen schwierig gewesen sein, weil er sich in Frankreich, wo andere Regeln am Set herrschen, wie eine Hollywood-Diva oder eben wie ein echtes König, aufgeführt haben soll.

Wäre Johnny Depp nicht in Amerika persona non grata, weil er seine Ex-Frau Amber Heard misshandelt haben soll (das Gericht sprach ihn von den Vorwürfen frei, aber das reicht offenbar in Hollywood in den Augen der Öffentlichkeit nicht für eine Rehabilitation), hätte er wohl kaum sich für seinen ersten Film nach dem Prozess, der 2022 gedreht wurde, auf eine solche Rolle eingelassen.

Michael Douglas. Foto: dpa

Vielleicht ist diese bescheidene Rolle und sein ebenso bescheidenes Auftreten auf dem roten Teppich bei der Festivaleröffnung am Dienstagabend, wo mit streng zurückgekämmten Haar, kurzem Pferdeschwanz und langen Ohrringen nur manchmal Anflüge eines Lächeln versuchte, als Zeichen seines zögerlichen Comebacks zu verstehen. Schließlich sagte er erst vor zwei Monaten, dass er gerne zum sechsten Mal Captain Sparrow spielen würde.