Der Text hier zum Beispiel ist ursprünglich in Microsoft Word geschrieben. Mit ITCCenturyLightCond. Es hätte auch Myriad Pro Cond sein können. Futura Medium. Bahnschrift Light Condensed. PMingLiu. Was weiß ich? Hängt irgendwie mit dem Serotoninspiegel zusammen. Davon, welcher Fuß als erster nach dem Aufstehen draußen gewesen ist. Ob das Ego Schulterpolster trägt. Fragen Sie nicht! Ist so bei Typomanen, die ihr Herz an das Aussehen von Buchstaben hängen. Calibri jedenfalls nehme ich nicht. Die voreingestellte Standardschriftart, die Microsoft für sein Office-Paket vorsieht. Sie ist halt so: auch da und restokay höchstens. Unselbstbewusst wie ein Glas Wasser in der Haarnadelkurve. Die Zwischenabstände so groß, dass die Konzentration durch sie flutet. Alles so schnörkellos. Protestantisch. Ich bin nun mal Katholik.

Calibri, nie

Heißt also – geht es Ihnen auch so? –, dass es bei Microsoft Word bisher nötig ist, über „Start“ zu gehen. Dann Reiter öffnen, runterscrollen. Calibri weg. Kann sein, dass damit bald Schluss ist. Microsoft ändert seine Standardschrift. Ja, wirklich. Endlich. Calibri war vierzehn Jahre Usus. Davor elf lange Jahre Verdana, eine so charakterlose Type, dass sich damit eigentlich nur 1 und 0 schreiben lässt. Und wenn Sie meinen, echt jetzt? So wichtig, das? Der Stress wegen ein paar Serifen? Ich meine: Wieso denn nicht!

Fragen Sie Gutenberg!

Fragen sie doch Johannes Gutenberg (Gensfleisch), warum er für seine beweglichen Lettern eine der bibelfesten Textura ähnelnde Drucktype nahm. Eine gebrochene, gitterartige, kalligraphisch ausgeformte Schrift. Oder den nationalseligen Dresdner Busfahrer, der seine gut sichtbar ausgelegte orthografische Selbstbezichtigung „Diesen Bus steuert ein Deutscher (!) Busfahrer“ ausgerechnet in der Schriftart Old English ausgedruckt hat. Eine Frakturschrift. Er dachte wohl, heil dir, „doitsche“ Schrift. Dabei hat Hitler die „Stiefelschaftgrotesk“, in der anfangs die Nazi-Propaganda gedruckt war, 1941 in einem „Normalschrifterlass“ als „jüdisch“ verbieten lassen.

Schrift ist Macht

Es ist halt so: Schrift ist Macht und macht was, nicht gewusst? Nicht ohne Grund hantierten die Sex Pistols, eine Ur-Punkband, mit chaotisch purzelnden Ransom-Note-Schriften, während beim Debüt von Coldplay die brave Albertus Verwendung fand. Warum wohl stellt eine New Yorker Agentur zu den über hunderttausend Schriften, die schon existieren, noch eine „Greta Grotesk“ zum kostenlosen Herunterladen zur Verfügung? Das O leicht eiförmig, der untere Schrägstrich überlang, es sind bezeichnenderweise – HOW DARE YOU? – nur Großbuchstaben vorgesehen. Die Schrift äfft die Handschrift der Klimaaktivistin Greta Thunberg nach.

Zwischen den Buchstaben

Nehmen Sie nur Balenciaga. Oder Givenchy. Modemarken, die mit der Engravers Gothic unterschwellig Luxus transportieren. Sie würden sich wundern, wieviel Kontext bei Schrift buchstäblich zwischen den Zeilen steht. Auch bei Microsoft, um zum eigentlichen Schriftsatz zurückzukehren, wird ja jetzt viel über die „zweidimensionale Architektur“ philosophiert. Über die „Menschlichkeit“ der organischen Formen der neuen Schrift zum Beispiel, die heißt wie ein Ortsbezirk von Wiesbaden: „Bierstadt“. Über die „Ruhe“ und „Offenheit“ der sehr runden „Tenorite“. Oder die Weitsicht der „Grandview“, die an die klassischen deutschen Straßen- und Eisenbahnschilder erinnert.

Nutzer entscheiden mit

Die drei Schriften sind jetzt in der engeren Auswahl für die neue, so viel ist schon mal klar, serifenlose Microsoft-Office-Standardschrift, die nächstes Jahr immer dann aufploppt wenn Sie eine E-Mail verschicken. Dazu noch die „Seaford“, die – laut Selbstlob der Erfinder – sanft organische und asymmetrische Formen mixt. Und – mein Favorit – die Schriftart „Skeena“, die Strichenden durch dünnere Abschnitte schwungvoll markiert.

„Humanistisch, geometrisch, schweizerisch, industriell“, so beschreibt die Firma von Bill Gates den gemeinsamen Nenner der Vorschläge. Hauptsache unauffällig heißt das wohl übersetzt. Wer will und ein Office-Abo hat, kann sich die Vorschlagsschriften im Übrigen jetzt schon herunterladen. Und für alle besteht die Möglichkeit, über die sozialen Medien mitzuentscheiden, welche es wird. Nicht vergessen! Am besten Sie notieren es sich in „Sans Forgetica“. Sieht ganz zerschossen aus die Schriftart. Wie ein Scherbenhaufen, den es zusammenzusetzen gilt. Laut dem Royal Melbourne Institute of Technology, die sie entwickelt hat, lässt sich mit ihr alles besser merken. Wie handgeschrieben fast.