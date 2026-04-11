Vor 30 Jahren, am 20. April 1996, startete „Die Wochenshow“ und wurde zum Sprungbrett für Comedians wie Anke Engelke und Bastian Pastewka.

Es war ein Karrieresprungbrett für Comedians, die noch heute ganz vorne mitmischen: Vor 30 Jahren hatte beim Privatsender Sat.1 „Die Wochenshow“ Premiere, eine Parodie auf Nachrichtensendungen mit Ingolf Lück, Anke Engelke, Bastian Pastewka und dem Schweizer Marco Rima in der Urbesetzung. In Windeseile gewann die Sketchrevue damals Kultstatus – dank Kunstfiguren wie dem schrillen Sexualberater Brisko Schneider („Hallo, liebe Liebenden“), gespielt von Bastian Pastewka, und Sprüchen wie „Danke, Anke!“.

Die Sendung startete am 20. April 1996 als Antwort auf das Erfolgsformat „ RTL Samstag Nacht“ mit einem Kernteam um Olli Dittrich und Wigald Boning. Der Comedyboom der 1990er Jahre war gerade auf dem Höhepunkt: Es war die Zeit, als das Privatfernsehen den Kinderschuhen entwachsen war und bestimmte, wie und worüber die jungen Zuschauer lachten – und das war nicht mehr der feinsinnige Spaß eines Loriot, sondern eher der laute Witz. Bei RTL, Sat.1 oder Pro7 starteten Schlag auf Schlag immer neue Gute-Laune-Shows wie „7 Tage, 7 Köpfe“ mit Rudi Carrell oder „TV total“ mit Stefan Raab.

Gruppenbild zur 75. Sendung 1998: Anke Engelke, Ingolf Lück, Marco Rima und Bastian Pastewka. Foto: imago images/United Archives

„Die Wochenshow“ schlug sofort ein und entwickelte sich rasch zur Lieblingssendung junger Leute. Auf dem Höhepunkt des Erfolgs sahen bis zu sechs Millionen Zuschauer den Komikern beim Herumalbern zu. Ingolf Lück gab den Anchorman der fiktiven Nachrichtensendung und mimte in Sketchen den tückisch-senilen Rentner Görgens („Komm ich jetzt im Fernsehen?“). Markus Maria Profitlich spielte den drollig-doofen „Erklärbär“. Anke Engelke lümmelte sich als grenzdebiles Girlie Ricky auf dem „Popsofa“, und Bastian Pastewka fragte als dunkel geschminkter „Rosen-Inder“ mit treuherzigem Augenaufschlag: „Wolle Rose kaufen?“ Einige dieser Späße wirken aus heutiger Sicht nicht mehr komisch, sondern grenzwertig.

Doch damals, auf dem Höhepunkt des Comedybooms, waren die Zuschauer begeistert, sie tauschten am Tag nach der Sendung bei der Arbeit oder auf dem Schulhof die neuesten Gags aus. Auch viele Kritiker lobten die Show, und Anke Engelke bekam 1999 sogar den renommierten Grimme-Preis für außergewöhnliche Leistungen. Doch die Produktionsfirma Brainpool konnte den Erfolg nicht lange festhalten. Erst stieg 2000 Aushängeschild Anke Engelke aus, dann folgten auch Bastian Pastewka und Markus Maria Profitlich.

Heute findet Anke Engelke ihre Auftritte als Ricky nicht mehr lustig. Ingolf Lück ahmte in dieser Folge von »Rickys Popsofa« in der »Wochenshow« Wolfgang Petry nach. Foto: imago images/POP-EYE

Mit Michael Kessler (er parodierte Günther Jauch oder Alfred Biolek) und Annette Frier (sie ahmte zum Beispiel Verona Pooth nach) kamen zwar neue Gesichter dazu, doch das Humorniveau wurde immer flacher – deutlich zu erkennen etwa an Scherzen über den Familiennamen des damaligen Finanzministers Hans Eichel. Auch die Fans liefen der Show davon, zuletzt schalteten teils weniger als zwei Millionen Zuschauer ein – im Mai 2002 wurde „Die Wochenshow“ nach sechs Jahren eingestellt. Der Versuch einer Neuauflage ging 2011 in die Hose.

Trotz des jähen Endes nach gerade mal sechs Jahren: Viele Comedians aus der „Wochenshow“ konnten die Sendung als Startrampe für eine Karriere nutzen, die zum Teil bis heute anhält. Bastian Pastewka etwa wurde mit seiner Sitcom „Pastewka“ zum Star, Annette Frier („Ella Schön“) hat sich zur ernsthaften Schauspielerin gemausert, Michael Kessler ist als TV-Tausendsassa in Shows, Filmen, Serien und Dokumentationen zu sehen.

Und Anke Engelke? Der Star aus Sketchsendungen, Serien und Filmen wie „Ladykracher“, „Frau Müller muss weg!“ oder „Deutschland 89“ spielt längst in einer eigenen Liga. Auf ihre Zeit in der „Wochenshow“ blickt die heute 60-Jährige mit gemischten Gefühlen zurück. Zum einen, weil sie jahrelang die einzige Frau im Ensemble war – zum anderen, weil sie als Popsternchen „Ricky“ (nach der Sängerin aus der Band Tic Tac Toe) dunkel geschminkt und betont naiv auftrat: „Ich würde mich nicht mehr dunkel schminken lassen“, sagte Engelke später einmal: Sie sei traurig, dass sie damals nicht gesehen habe, dass das nicht in Ordnung ist.