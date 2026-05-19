Apple Martin, Tochter von Gwyneth Paltrow und Coldplay-Sänger Chris Martin, tritt in die Fußstapfen ihrer Mutter.

Los Angeles (dpa) - Die Tochter von Oscar-Preisträgerin Gwyneth Paltrow und Coldplay-Sänger Chris Martin, Apple Martin, spielt in ihrem ersten Spielfilm. Die 22-Jährige habe eine Rolle in einem geplanten Film der Regisseurin Nancy Meyers («Liebe braucht keine Ferien»), berichten die Branchenplattformen «Deadline» und «Entertainment Weekly». Apple Martin selbst teilte den «Deadline»-Bericht über ihre erste Filmrolle in ihrer Instagram-Story.

Schon vor Monaten wurde bekannt, dass Stars wie Penélope Cruz, Jude Law, Owen Wilson und Kieran Culkin in dem geplanten Film für das Studio Warner Bros. mitspielen sollen. Neben Apple Martin wurden nun auch Tony Hale («Arrested Development») und Beverly D’Angelo («Schöne Bescherung») als weitere Darsteller genannt. Der Titel des Films ist bislang nicht bekannt, er soll im Dezember 2027 erscheinen.

Zuvor als Model aktiv

Apple Martin hatte bereits Modeljobs, unter anderem arbeitete sie für die amerikanische Kleidermarke Gap und das französische Modeunternehmen Chloé. Gwyneth Paltrow und Chris Martin, die sich 2016 schieden ließen, haben zwei gemeinsame Kinder. Apples jüngerer Bruder heißt Moses.