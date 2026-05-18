Der nächste Favorit im Wettbewerb: Ein Japaner dreht in Frankreich einen faszinierenden Spielfilm über die Zustände in einem Altenpflegeheim.

Demente Bewohner im Altenpflegeheim, Kostendruck, Pfleger am Anschlag – das klingt nicht gerade nach einem Spielfilm voller Wärme und Zärtlichkeit, erst recht nicht 196 Minuten lang, doch genau das der japanische Oscar-Preisträger Ryusuke Hamaguchi (47) geschafft. Ausgangspunkt ist Marie-Lou (Virginie Efira, in Frankreich ein Star), die etwa 40-jährige Chefin eines Altenpflegeheims in einem Pariser Vorort. Sie verliert nicht die Nerven, wenn die Heimbewohner apathisch sind oder wild um sich schlagen, sie nähert sich ihnen behutsam, spricht jeden freundlich an und sagt etwas Beruhigendes. Das kostet Zeit, aber sie schafft es, dass die Bewohner sich beruhigen, nicht stehenbleiben, sondern sich von ihr führen lassen – und manchmal auch lächeln. Marie-Lou lebt für ihre Patienten, so behutsam wie Hamaguchi das inszeniert, ist es nicht peinlich, sondern ein Akt der Menschlichkeit. Die Pfleger sind skeptisch, denn Marie-Lou bietet dazu Kurse an, die stressen, weil die einige Pfleger mehr tun müssen, wenn andere im Kurs sind.

Szene aus »Soudain« von Ryusuke Hamaguchi. Foto: Diaphana Distribution

Alles ändert sich, als Marie-Lou die gerade in Paris lebende junge Mari kennenlernt. Sie macht experimentelles Theater, wird ihre Freundin und Liebhaberin, auch wenn beide wissen, dass es nicht für lange ist, den Mari hat Krebs im Endstadium, was sie sich aber nicht anmerken lässt. Auf Marie-Lous Wunsch arbeitet sie ebenfalls im Heim – und plötzlich liegen die Bewohner beglückt auf der Wiese und kraulen einander die Füße. Was nach Kitsch klingt, ist eine einfühlsame Studie, denn der Film ist langsam, Hamaguchi nimmt sich viel Zeit, die Figuren zu beschreiben, auch im Unglück, auch im Sterben. Er findet wunderschöne ruhige Bilder an der Seine, aber auch in Japan, wo Marie-Lou mit hinreist – legt mehr Wert auf die Atmosphäre als auf Effekte und schafft es, dass man über drei Stunden fasziniert wie in einer Lehrstunde dasitzt.

Isabelle Huppert spielt die Hauptrolle in »Histoires parallèles« (Parallele Geschichten) von Asghar Farhadi. Foto: Carole Bethuel

Vielleicht wäre der neue Film eines anderen Oscar-Preisträgers, des Iraners Asghar Farhadi (54), besser, wenn er sich mehr Zeit genommen hätte, denn seine „Histoires parallèles“ (parallele Geschichten), auch in Frankreich gedreht, sind zu komplex für 140 Minuten. Isabelle Huppert ist Sylvie, eine ältere Schriftstellerin. Mit dem Fernglas beobachtet sie eine junge Frau im Haus gegenüber (wieder Virginie Efira) und macht daraus einen Roman.

Farhadi lässt den Film in mehreren Ebenen spielen, die ineinandergreifen: die Schriftstellerin, ihr Beobachten von der Geräuschemacherin (da ist die dunkelhaarig), die Bilder, die sie für ihren Roman findet (das ist sie blond) und die Beziehungsprobleme der jungen Frau. Das Hin-und-Her-Springen und starke Themen wie Voyeurismus, Spionage, Sich-verfolgt-Fühlen, gepaart mit Missverständnissen mag Farhadi an Probleme im Iran erinnern, wirkt aber überladen und ziellos. Angeblich nahm er sich das sechste Kapital von Krzysztof Kieslowskis „Dialog“ zum Vorbild, aber hier wird viel mehr als nur ein Gebot gebrochen, ohne Not – und ohne Lösung. Sein schwächster Film seit Jahren.

»Gentle Monter« von Marie Kreutzer mit Léa Seydoux. Foto: MK2 Films

An der Themenüberladung scheitert auch die in Berlin lebende Österreicherin Marie Kreutzer (48) in ihrem Wettbewerbsfilm „Gentle Monster“, der auf dem Land in Bayern spielt. Dort lebt eine französische Sängerin Lucy (Léa Seydoux) mit ihrem Mann und ihrem achtjährigen Sohn, ziemlich harmonisch – bis die Polizistin (Yella Haase) vor der Tür steht. Ihr Mann soll als gentle_monster87 kinderpornografische Bilder verbreitet haben. Erst sagt er, er habe es für seine Arbeit als Dokumentarfilmer getan, dann behauptet er, es sei des Geldes wegen gewesen. Lucy flippt aus, weil sie nicht weiß, was er ihrem Jungen angetan hat, sie flieht zu ihrer Mutter (Catherine Deneuve) und will nichts mehr mit ihm zu tun haben. Als das wäre das Thema nicht schon schockiert genug, erlebt die Polizistin zu Hause, wie ihr dementer Vater sich an der Haushaltshilfe vergreift und sich natürlich an nichts erinnert. Zwei Schocks, die permanent parallel laufen wie bei Farhadi und ebenfalls nicht gut inszeniert sind.

In "Moulin" von Lászĺó Nemes stehen sich Jean Moulin (Gilles Lellouche, links) und Klaus Barbie (Lars Eidinger) gegenüber. Foto: TF1 Productions

Doch der größte Schocker in wunderschön komponierten dunklen Szenen ist „Moulin“ von Oscar-Preisträger László Nemes (49). Der Ungar drehte auch in Frankreich, eigentlich die Geschichte von Jean Moulin, dem Chef der Resistance. Er wird 1943 von den Nazis geschnappt und landet bei Klaus Barbie, dem Schlächter von Lyon. Der Gestapo-Chef foltert ihn immer brutaler, während er äußerlich soft und ruhig bleibt, meistens jedenfalls. Gilles Lellouche (noch ein französischer Star) leidet stoisch und glaubwürdig, aber natürlich reißt Lars Eidinger, der viel Französisch mit Akzent spricht, als Bösewicht den auch spannend inszenierten und meisterhaft fotografierten Film schnell an sich. Aber Neues erfährt man nicht.