Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mehrteilige Familiensagas im historischen Gewand haben im Fernsehen seit geraumer Zeit Konjunktur. Der SWR legt mit einem Sechsteiler nach, der in der Pfalz spielt: „Ein Hauch von Amerika“. Thema sind die „Amis“, die seit der Nachkriegszeit das Leben in der Westpfalz nachdrücklich prägen. Uraufgeführt wird das so aufwendige wie ambitionierte Opus jetzt auf dem Ludwigshafener Festival des deutschen Films.

Für Regisseur Dror Zahavi sind die Insel-Festspiele vertrautes Terrain. Vor zwei Jahren gewann der gebürtige Israeli mit seinem Film „Crescendo“, in dem es um die