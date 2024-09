Ein Pfälzer dreht in Hollywood einen Western. Ein Filmhistoriker aus dem Westerwald bescheinigt ihm „Können auch in diesen Gefilden“. Es geht ums Kinostück „Die Hölle der roten Berge“, 1951 von William Dieterle inszeniert. Nachzulesen im Lexikon „Wilder Western made in Hollywood“ von Reiner Boller, der jetzt den zweiten Band seiner Enzyklopädie vorlegt. Zudem hat er einen Wälzer über Heimatfilme geschrieben.

Als grundlegendes Standardwerk in deutscher Sprache gilt bislang das „Western-Lexikon“ des 1985 verstorbenen Joe Hembus. Kundige Genrebeschreibungen