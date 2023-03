Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In Amerika ist er ein Star, er ist Kult, es gibt kleine Figuren von ihm, in Deutschland hatte er es schon immer schwer: Am Montag wird der Münchner Werner Herzog, der ungewöhnlichste Filmregisseur der Welt, 80 Jahre alt. Dazu gibt es das volle Programm: zwei neue Filme, die Autobiografie, eine Doku über ihn und eine große Ausstellung. Mehr geht kaum. Genug ist es nicht.

Fangen wir in Rheinland-Pfalz an: In einer Folge des Episodenfilms „Geschichten vom Kübelkind“ von Edgar Reitz und Ulla Stöckl spielt Herzog 1971 einen Mörder: Er tötet