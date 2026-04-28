Nackte Körper und Akte sagen viel über die Kultur einer Gesellschaft und über das Geschlechterverhältnis. Das zeigt das Zentralinstitut für Kunstgeschichte München.

Nackte Haut zieht immer. Und über alles, was damit zu tun hat, kann man endlos diskutieren. „Sex sells“, heißt es so schön, die Werbewelt ist voll davon. Doch entspannt war und ist der Umgang mit nackten Körpern nie. Auch nicht, wenn es um Kunst geht. Das zeigen gerade die jüngst wieder mächtig aufkochenden Prüderien:

Erst 2023 haben Eltern in Florida dagegen protestiert, dass Michelangelos über 500 Jahre alter David im Unterricht behandelt wird. Das sei pornografisch, war die Begründung, und man mag über diese Wiederauferstehung der vatikanischen Höschenmaler nicht einmal mehr lächeln.

Dass Darstellungen von Nackten prophylaktisch entfernt werden, gehört auch hierzulande mittlerweile zum Alltag. Das zeigt die 2024 aus einem Bundesamt in Berlin verschwundene Bronzekopie der antiken Venus Medici. Man hat Sexismusvorwürfe befürchtet und sah „Handlungsbedarf aufgrund des Bundesgleichstellungsgesetzes“. Auf der anderen Seite kann man Menschen mit ihrer „Entblößung“ beträchtlich schaden.

Facebook-Gründer Mark Zuckerberg präsentiert sich auf Instagram oberkörperfrei. Foto: Screenshot

Eine Ausstellung über den Akt und die Nacktheit an sich kommt da wie gerufen. Ohnehin bietet die Kunstgeschichte immer noch das umfassendste Demonstrationsmaterial. Bis auf fünf Skulpturen aus dem Museum für Abgüsse Klassischer Bildwerke sieht man allerdings aufgeschlagene Bücher sowie Fotografien und Drucke bekannter Werke aus den hauseigenen Beständen. Das haben Präsentationen im Münchner Zentralinstitut für Kunstgeschichte so an sich. Selbst wenn ein Designbüro für viel peppiges Pink sorgt, das außerdem das Feigenblatt von Michelangelos David auf dem Plakat hervorhebt und zum veritablen Eyecatcher werden lässt.

Man könnte nun freilich darüber sinnieren, ob sich eine Forschungseinrichtung auch noch Ausstellungen aufbürden muss. Zumal das Institut mitten im Kunstareal liegt und von Museen mit herausragender Originalware umgeben ist. Nur bekommt kein Haus die entscheidenden Akte von Leonardos „Vitruvianischem Menschen“ bis zu Courbets ewigem Aufreger „L“Origine du monde“ – vor zwei Jahren wurde „MeToo“ auf die Scham (unter Glas) getaggt – oder Manets „Frühstück im Freien“ für eine Schau zusammen. Ganz zu schweigen von Botticellis „Geburt der Venus“ oder Jan van Eycks Adam und Eva vom Genter Altar.

Vorzüge eines imaginären Museums

Insofern hat ein imaginäres Museum à la André Malraux seine Vorzüge, zumal man über Kopien in Kunstmuseen gemeinhin die Nase rümpft. Und was da nun verhandelt wird, hilft auch dem interessierten Laien, sich über den Akt in ästhetischer, sozialer, politischer und selbst wirtschaftlicher Hinsicht Klarheit zu verschaffen. Das reicht von Johann Joachim Winckelmanns Feier des antiken und vor allem männlichen Ideal-Körpers bis hin zu feministischen und queeren Betrachtungen. Der eingefügte Lesestoff gibt einen Eindruck davon, wie sehr die Auffassungen etwa vom Geschlecht, der gesellschaftlichen Stellung oder von der ethnischen Zugehörigkeit mit hineingespielt haben und verstanden wurden.

Édouard Manets „Olympia“ finden heutige Studierende „ganz schön“, wie Hauptkurator Dominik Brabant erzählt. Sie kommt ja auch erstaunlich nah ans aktuelle Frauenvorbild und wirft ihrem Publikum einen fast schon emanzipiert selbstbewussten, tendenziell sogar abfälligen Blick entgegen. Als dieses Bild einer Prostituierten 1865 im Pariser Salon ausgestellt wurde, musste es vor wütenden Attacken geschützt werden und erhielt vernichtende Kommentare: „Hässlich wie der Teufel“, „der Schrecken der Leichenhalle“ oder „verwest“ ätzten seinerzeit die Kritiker. Dabei war Elfenbeinblässe im 19. Jahrhundert schwer angesagt.

Hin und Her zwischen Offenheit und Gschamigkeit

Hinzu kam die Anspielung auf Tizians berühmte „Venus von Urbino“, ein Hochzeitsbild, wie man inzwischen weiß, doch durch die mythologische Verbrämung in aller Blöße „erlaubt“. Schön musste das Geschöpf halt sein, so schön unnatürlich, dass die Manieristen irgendwann Kontra gaben, indem sie ihr Personal mit viel zu langen Hälsen und Extremitäten versahen und heilige Szenen deutlich erotisierten – etwa durch eine verführerische Überdrehung bei einer Christus-Figur.

Es ist ein ständiges Hin und Her zwischen Offenheit und Gschamigkeit, und einfach nur nackt ging zu keiner Zeit. Zumindest nicht in der westlichen Kultur, die vor allem um den weißen Körper kreist. Wenn dessen Muskelpakete jedoch anschwellen, wird es meistens problematisch. Das demonstrieren die aufgepumpten Kerle, die totalitäre Systeme gerne in eigener Sache bemühen.

Antike Vorstellung vom idealen Körper

Die Kunsthistorikerin Änne Söll hat das untersucht und eine Verbindung zu den neuen Großdompteuren hergestellt: Schreibtischmilliardäre wie Mark Zuckerberg, Jeff Bezos oder Elon Musk trainieren ihren einst nerdig schmalen Body in Richtung Rambo und Terminator. Das muss einen beunruhigen, ändert aber nichts an der Tatsache, dass die Antike bis heute unsere Vorstellung vom idealen Körper bestimmt. Es gab außerdem einen Herkules, Titanen und deren Schwestern.

Wer sich mit dem Akt und der Nacktheit auseinandersetzt, erfährt viel über eine Gesellschaft und ihre Machtstrukturen. Schade eigentlich, dass dieses Thema nicht den Weg in eines der nahen Museen gefunden hat. Bis auf François Bouchers „Ruhendes Mädchen“ mögen dort die meisten Beispiele zwar abgehen. Doch selbst in den Depots fände sich genügend Ersatz, der einen Besucherhit bescheren könnte. Der Katalog wäre auch fast fertig.

Die Ausstellung

„Unbekleidet, ausgezogen“ bis 2. Oktober im Haus der Kulturinstitute München, Katharina-von-Bora-Str. 10, Montag bis Freitag von 10 bis 20 Uhr, Eintritt frei.

