Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nur ein paar der nominierten Filme waren tatsächlich auf der Kinoleinwand zu sehen: Sie lassen sich an einer Hand abzählen. Erstmals in der Filmgeschichte gibt es in der Nacht zum Montag also „Streaming“-Oscars.