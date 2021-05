Und zwölf Punkte gehen an Corona? In Rotterdam steigt nächste Woche der Eurovision Song Contest. Wer wird die größte Musikshow der Welt gewinnen? Und sollte der deutsche Teilnehmer vielleicht besser zu Hause bleiben? Eine Prognose.

Bulgarien: Queen Victoria

Hier bleiben die Konfettikanonen und Windmaschinen ausgeschaltet: Völlig unaufgeregt singt die 23-jährige Victoria aus Bulgarien ihre Ballade „Growing Up is Getting Old“. Es ist zwar ein Song ohne Höhen und ohne Spannungsbogen, aber dafür wunderschön mit zart-zerbrechlicher Stimme wiedergegeben. Thematisch geht’s in der melancholischen Nummer um die innere Gefühlswelt der Musikerin. Man spürt ihr Herz und ihren Schmerz. Wie passend, dass sie auf der Bühne in der Rotterdamer Ahoy Arena vor Tausenden Sternen performt – und auf einem großen „Betonblock“, der sich durchs „Wasser“ dreht. Billie Eilish hat sich gemeldet: Sie will ihren Song zurück. Sofort. Victoria for Victory.

Prognose: Platz 1

Russland: Power-Matroschka

Dieses Jahr gibt’s auf der ESC-Bühne jede Menge Frauenpower – erst recht mit Manizha, die für Russland über die starken Frauen ihrer Heimat singt. „Russian Woman“ vereint moderne Rapeinlagen mit traditionellen Folklore-Beats. Dann schält sich die 29-Jährige auch noch aus einem monströsen Trickkleid à la Matroschka, um anschließend im roten Jumpsuit und mit Kopftuch über die Bühne zu wirbeln. Das XXL-Patchwork-Kleid ist übrigens aus jenen Textilien gebastelt worden, die die Musikerin nach einem Aufruf erhalten hat – von waschechten „Russian Women“. Die Nummer geht ins Ohr und bleibt dort hängen. Auch wenn es vielleicht viele Zuschauer am Ende nur ungern zugeben wollen: Russland rockt.

Prognose: Platz 2

Frankreich: Pravi wie Piaf

Sie ist der Liebling der Wettbüros und vieler ESC-Fans: Barbara Pravi. Für Frankreich singt die 28-Jährige – surprise, surprise – „Voilà“. Der Titel lässt bereits erahnen, dass da ganz tief in die Klischee-Kiste gegriffen wurde. Und das ist auch gut so, pardon: très bien. Er ist einer der wenigen Songs, der nicht auf Englisch gesungen wird. Darüber hinaus ist der Beitrag völlig schnickschnackfrei. Dunkles Outfit, dunkler Hintergrund. Schwarz auf Schwarz. Oh, là, là. Die piafige Nummer berührt, hinterlässt Gänsehaut und wird weit oben landen. Der hektische Eurovision Song Contest mutiert wieder zum anspruchsvollen Grand Prix Eurovision de la Chanson, wenn auch nur für drei Minuten. Bravo, Madame Pravi!

Prognose: Platz 3

Italien: Der Käse-Igel hüpft

Die Italiener schicken traditionell die Sieger ihres „Festival di Sanremo“ zum ESC. Dieses Mal darf die junge Rockband Måneskin ran. Die Nummer heißt zwar „Zitti e buoni“, doch der Beitrag ist alles andere als „still und brav“. Auf die Ohren gibt’s halbharmonischen Rock. Mit etwas Glück tritt der androgyne Frontmann mit Vorliebe für große Ohrringe beim Finale am Samstagabend sogar oben ohne auf, natürlich zwischen allerlei Pyrofontänen. Der italienische Beitrag ist energiegeladen, anders, cool. Und deswegen wird er gefeiert – vor allem von den Millionen vor ihren heimischen TV-Geräten, die auch am Samstag wieder die Hälfte der Punkte vergeben. Da hüpft sogar der Käse-Igel auf dem Wohnzimmertisch.

Prognose: Platz 4

Malta: Sie ist dann mal weg

„Je me casse“ heißt nicht nur „ich bin weg“. So heißt auch der Electro-Swing-Song mit Charleston-Vibe, den der Mittelmeer-Inselstaat Malta ins Rennen schickt. Gesungen wird er von der äußerst stimmgewaltigen Destiny, die zwar erst 18 Jahre jung ist, aber bereits 2015 den Junior Eurovision Song Contest gewonnen hat, also den ESC für die Kleinen. Und die Casting-Show „X Factor Malta“. Bei „Je me casse“ – der Titel führt in die Irre, der Songtext ist zu 99,9 Prozent auf Englisch – will man das Tanzbein schwingen und lautstark mitsingen. Doch gerade Letzteres geht nicht wirklich, da das Liedchen keinen Refrain hat. Nach drei Minuten bleiben vor allem die Trompeten in Erinnerung. Der Sieg wird abgeblasen.

Prognose: Platz 5

Schweiz: Höher als die Alpen

Verletzungsgefahr! Wenn Gjon’s Tears für die Schweiz singt, dann bitte das Prosecco-Glas aus der Hand nehmen – es könnte zerspringen. Der 22-Jährige falsettiert seine Ballade nämlich mit engelsgleicher Stimme. Das hört sich für den Zuhörer vielleicht nach drei Minuten Anspannung an, ist aber gar nicht mal so schlecht. Auch sonst ist alles da: Klavier, Streicher, Trommeln, Beats. Und eine beachtliche Atompilz-Frisur. „Tout l’univers“ ist ein weiterer Song auf Französisch, der gute Chancen hat, „das ganze Universum“ zu überzeugen. Und Extra-Punkte gibt’s beim ESC ja auch immer wieder gerne für Multikulti: Gjon’s Tears heißt eigentlich Gjon Muharremaj und hat albanisch-kosovarische Wurzeln.

Prognose: Platz 6

Ukraine: Mit flotter Flöte

Achtung, Achtung, beim ukrainischen Beitrag den Fernseher entweder ein bisschen leiser drehen – oder lauter. Letzteres, wenn man auf Techno-Beats steht. Und erst recht auf folkloristischen Schreigesang, der auch als Weißer Gesang bekannt ist. Die Band Go_A geht mit „Shum“ ins Rennen. Eigentlich müsste man gar nicht erst erwähnen, dass „Shum“ übersetzt „Lärm“ bedeutet. In dem Lied geht es übrigens um einen Tanz, der einst zur Begrüßung des Frühlings diente. Und womit wird die Jahreszeit auf der großen Bühne in Rotterdam begrüßt? Selbstverständlich mit einer Flöte. Mit der Blockflöte des Todes. Schrei, wenn du singst. Für die einen sind es drei Minuten Folter, für die anderen drei Minuten Freude. ESC eben.

Prognose: Platz 7

Deutschland: Kita-Klamauk

Der sympathische Strahlemann Jendrik aus Hamburg wird Deutschland in Rotterdam vertreten – und dafür hat er seinen Nachnamen Sigwart einfach mal schnell abgelegt. Was Nicole und Lena können, kann Jendrik doch auch, oder? Sein selbst geschriebener Song „I Don’t Feel Hate“ ist echt der Knaller. Zumindest der Knaller auf jedem kunterbunt-kitschigen Kindergeburtstag. Wenn der 26-Jährige, übrigens Musical-Darsteller, dann auch noch seine mit Glitzersteinchen beklebte Ukulele (!) auspackt und die Melodie mitpfeift, ist die polarisierende Polonaise perfekt. Piep, piep, piep, Jendrik hat uns alle lieb. Nur Spanien und die niederländischen Gastgeber sind schlechter. I don’t feel hate. I just feel sorry.

Prognose: Platz 24

ESC im TV

Nach der Corona-Zwangspause im vergangenen Jahr ist der ESC wieder zurück. Ausgetragen wird die 65. Auflage unter dem Motto „Open Up“ („Öffne dich“) in Rotterdam, da zuletzt der Niederländer Duncan Laurence mit der Popballade „Arcade“ gewonnen hat. Das Finale steigt am Samstag, 22. Mai, vor 3500 Fans und unter strengen Auflagen in der Ahoy Arena. Die Show wird ab 21 Uhr live im Ersten ausgestrahlt. Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Großbritannien und das Gastgeberland sind direkt für die Show qualifiziert. Dazu kommen je zehn Länder aus den beiden Halbfinals am Dienstag und Donnerstag (live bei eurovision.de und TV- Sender One, 21 Uhr). Deutschland hat bislang zweimal gewonnen: mit Nicole (1982) und Lena (2010).