Ein Lied will heraus, obwohl es von großen Mächten unterbrochen wird: Der Choreograf Tom Weinberger kreiert ein Plädoyer für Menschlichkeit und hat einen Schatz im Gepäck.

„La la la la!“ rufen drei Tänzer und eine Tänzerin lauthals und rhythmisch im Walzertakt, als hätten sie den Text des Lieds vergessen. Und die Melodie auch. Dabei streben sie zu einem Podest hin, öffnen ihre Arme, geraten aber ins Taumeln und die Knie brechen weg. Der Choreograf Tom Weinberger streicht sich über den Bart und springt auf, um einen Tänzer zu korrigieren. „Es geht um das Gefühl der Überwältigung. Etwas ist größer als du“, sagt er und drückt den Tänzer gegen die Brust, sodass dieser zu Boden gepresst wird. Der Choreograf kehrt auf seinen Stuhl in der ersten Reihe im Tanzhaus Käfertal zurück und wirft sich darauf wie ein Erschossener, um das Gefühl zu demonstrieren. Immer wieder wird er während der Probe seines Stücks „Postlude“ für den dreiteiligen Abend am Nationaltheater seine Darsteller anspornen: „Es muss sich wie reines Sein anfühlen, nicht wie ein Tanz. Es ist kein Schauspielern, es ist echtes Fallen. “ Mehr noch, es ist Singen! Aus dem La-la-la-la formt sich eine Melodie, die seltsam bekannt wirkt.

Antwort auf dunkle Zeiten

„Ich erforsche, wie die Tänzer ihr Lied herauslassen wollen. Und wir spielen mit der Spannung zwischen dem Wunsch, Harmonie zu finden, und den massiven Kräften, die das unterbrechen“, erklärt der israelische Gast-Choreograf, der aus Tel Aviv angereist ist. Mit einem Gedicht im Gepäck, das aus ihm herauskam nach dem Überfall der palästinensischen Hamas auf sein Heimatland am 7. Oktober 2023 und der kriegerischen Reaktion Israels darauf. Auf der Basis des Textes entwickelt der 39-Jährige die Uraufführung erst vor Ort mit dem Ziel: „Ich möchte die Schönheit zu fassen bekommen – die Schönheit angesichts der Zerstörung und angesichts dessen, was wir in diesen Zeiten ertragen müssen.“

Er kommt aus einem Alltag, in dem er drei Monate im Bunker verbracht hat, mit Raketen über dem Kopf und Angst um sein Leben und das seiner Familie. Aber das rattert er nebensächlich runter und erwähnt es nur höflich auf Nachfrage, denn seine persönliche Situation spiele keine Rolle, und über Politik will er nicht reden. „Das Werk ist eine physische und emotionale Antwort auf das, was wir alle erleben. Die Situation ist überall schwierig, in Gaza, in Iran, in den USA. Wegen dunklen Mächten, wegen Politik, Geld, Ideologien und Religion und allem, was die Menschlichkeit zerstört.“ Und da ist er beim Kern seiner Arbeit: Es geht um ihm um Humanität, jenseits von Nationalität. Poetisch ausgedrückt in den Worten des Textes: „And the sun / She’s the same there and where you’re from.“

Kindliches Geträller wird zur Maschinensalve

Da ihn das Existenzielle interessiert, hat er die drei Tänzer – Nicola Prato, Fernando Calatayud Panach und Lorenzo Angelini – und die Tänzerin Natsuho Matsumoto – ungeachtet ihres Geschlechts gecastet, einfach weil er sich von ihrer Energie und Physikalität angezogen fühlte. Seine Antwort auf die Frage des Abends „Wer darf hier Mann sein?“ zu den Rollenbildern also lautet, dass er alle vier gleichermaßen das Spektrum der Zustände durchleben lässt: von Feinfühligkeit bis Explosivität und Attacke.

Das kindliche La-la-la-la mutiert in zu einem aggressiven Duff-duff-duff-duff, das nach einer Maschinensalve klingt und zu der sich die Tänzer abgehackt bewegen. „Die Kontinuität des Lebens wurde unterbrochen, und das ergibt eine Musikalität, die feindlich und fragmentiert ist“, sagt der Choreograf. Er wählt seine Worte eloquent und mit Bedacht, traut ihnen aber nicht, aus Sorge damit etwas herunterzuspielen. Warum setzt er dann hier – wie auch in früheren Tanzstücken – so viel auf Sprache?

Die Worte, ihre Aneinanderreihung und Intonation, sowie die Stimme als Teil des Körpers sollen dabei helfen, die Tür zu einem anderen Zustand jenseits des Alltäglichen zu öffnen, meint er. Das Erweitern der Emotionalität interessiert ihn. Er arbeitet instinktiv zu den Themen, die gerade aus ihm herausdrängen. So wie das Tanzen, das er mit 15 Jahren entdeckte, ein „riesiges Bedürfnis“ war.

„Tanzen ist eine Art, zu überleben“, sagt er. Erklärt dieser Überlebenswille die Intensität des zeitgenössischen Tanzes von israelischen Choreograf(inn)en, der deshalb weltweit Wertschätzung genießt? Es sei vielleicht das mediterrane Temperament, überlegt Weinberger. „Wir sind sehr physische Menschen, die mit ihren Körpern verbunden sind“, sagt er und untermalt das trommelnd auf seiner Haut. Es könnte auch an der Talentschmiede liegen, aus der er stammt.

Eine weibliche Naturgewalt

Nach der Ausbildung an der Amal School of Arts trat er mit 17 Jahren der renommierten Batsheva Dance Company bei. Von 2005 bis 2011 erweiterte er beim Großmeister Ohad Naharin seinen Spielraum an Ausdrucksfähigkeit. „Ohad hat diese Magie und das Charisma, einen über die Grenzen herauszufordern.“

Als die Avantgarde-Choreografin Sharon Eyal ihre eigene Kompanie gründete, ging Tom Weinberger mit ihr. „Sharon ist eine Naturgewalt. Sie provoziert Dinge in dir, von denen du noch nicht wusstest.“ Als junger Künstler wollte er so viele Umgebungen austesten und herausfinden, wie sie sich von innen anfühlen, dass er als Gast bei völlig verschiedenen Ensembles wie der Forsythe Company vorbeischaute („fremd und faszinierend wie ein funkelnder Stein“). Und bei Michael Keegan Dolan’s Fabulous Beast Dance Theater lernte er Musikalität, Timing und den Einsatz von Requisiten. Alle diese Erfahrungen finden sich als Echo in seinen Arbeiten wieder, die bei Ensemble wie NDT2, GöteborgsOperans Danskompani oder das kanadische Arts Umbrella nachgefragt sind, seit er bei einem Choreografie-Wettbewerb 2014 erfolgreich seine Visitenkarte abgegeben hat. Von „Karriere“ will er nicht sprechen, weil es ein kapitalistischer Begriff sei, der versuche, etwas zu quantifizieren. Lieber von seiner Besessenheit, aus Licht, Farbe, Ton, Menschen, Text etwas zu komponieren.

Das Lied, das aus den Tänzern herauswill, mündet in einen wilden zirkusartigen Walzer, Schostakowitschs Waltz Nr. 2. „Er hat etwas Unaufhaltsames, etwas Erhabenes. Die Musik fühlt sich an, als hätte sie einen Bauch voll Hoffnung, getränkt mit etwas Sorge“, sagt Weinberger und setzt leise und kopfschüttelnd hinterher: „So viele Worte. Die Zuschauer sollen selbst fühlen.“

Termine

„Wer darf hier Mann sein?“ Choreografien von Tom Weinberger, Arianna Di Francesco und Imre & Marne van Opstal am Nationaltheater Mannheim. Männlich/weiblich/divers. Binär, non-binär. Wie frei ist das Geschlechterverständnis unserer Zeit? Premiere am Samstag, 16. Mai, 19.30 Uhr, im Alten Kino Franklin. Weitere Termine 20.5/23.5/4.6/14.6. und 26.6. Karten unter www.nationaltheater-mannheim.de

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