Sein dunkles Gewand sieht ähnlich aus, aber so schöne ebenmäßige Züge wie in Ingmar Bergmanns „Das siebente Siegel“ hat der Tod nicht in der neuen Komödie „Der Boandlkramer und die ewige Liebe“. Das muss auch so sein, denn Bully Herbig spielt ihn. Da weiß man, dass es derber zugeht. Doch er ist beileibe nicht der einzige Star des Films, der – statt wie geplant im Kino – am Freitag auf Amazon Prime startet.

Der Anfang sieht wirklich ein bisschen wie bei Bergmann aus, mit schönen Silhouetten – und auch besser als „Der Brandner Kasper und das ewig’