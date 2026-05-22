Des Rätsels Lösung: Die Osterwandertour auf dem Ganerbenweg bei Leistadt führte zu Johann Sebastian Bach .

Heidenfels, Teufelsmauer, Ungeheuersee: Wenig christlich klingt, wohin der Ganerbenweg bei Leistadt führt. Trotzdem lag die Lösung unseres Oster-Wanderrätsels in der Passion.„Erbarme dich, mein Gott, um meiner Zaehren willen“, lautet der von uns gesuchte Lösungsspruch. Mit dieser Bitte beginnt die vielleicht schönste Arie in Johann Sebastian Bachs „Matthäus-Passion“. Aus wenigen Textzeilen entwickelt sie eine Klage, die an Innigkeit kaum zu überbieten ist. Für Alt-Stimme hat Bach diese Arie komponiert, es gibt hervorragende Aufnahmen, etwa mit dem Countertenor Andreas Scholl unter Philippe Herreweghe oder, jüngeren Datums, mit der Französin Lucile Richardot unter Raphaël Pichon.

Um zur Lösung zu gelangen, musste man die Teufelsmauer erraten, dann am alten Leininger Grenzstein das „Hartenberk Eigentumgeheltz“ entziffern, am Ungeheuersee die Kleine Moosjungfer auflesen und die Eichen am Heidenfels botanisieren. Danach waren noch der Förster Ludwig Graf, der Dichter Friedrich Schiller und der rührige Drachenfels-Club gesucht.

Keine ganz leichte Aufgabe

Zugegeben, keine ganz leichte Aufgabe. Zumal mit den „Zaehren“ – poetisch für Tränen – ein antiquierter Begriff zur Lösung gehörte. Dennoch haben uns mehr als 250 Zuschriften mit der richtigen Lösung erreicht. Die Glücksfee war einer Rätsellöserin aus Frankenstein hold: Jaqueline Nabinger erhält den ersten Preis, einen Gutschein im Wert von 180 Euro für das Restaurant Weinhaus Henninger in Kallstadt. Gutscheine über 60 Euro für die Klosterschänke in Höningen gehen an Andrea Rau in Enkenbach-Alsenborn sowie an Doris und Michael Henningsen in Frankenthal. Jeweils einen Bildband „Wo die Pfalz am schönsten ist“ bekommen Berthold Hambel aus Ebertsheim, Susanne Keller aus Dahn, Karin Metz aus Hatzenbühl, Inge Rutt aus Ludwigshafen, Gabi Holzhauser aus Glan-Münchweiler, Frank Truger aus Edenkoben und Dieter Rahn aus Bad Dürkheim. Im Buch „Mythen & Legenden der Pfalz“ können demnächst schmökern: Rolf Leeb aus Landau, Doris Schmid aus Kaiserslautern, Heiko Wunderberg aus Zweibrücken, Hedwig Schulz-Stencel aus Gleiszellen, Thomas Grießemer aus Schifferstadt, Gudrun Behrens aus Speyer, Angelika Noll aus Hütschenhausen, Dieter Kaffenberger aus Bolanden, Hendrik Rother aus Grünstadt und Heiko Matheis aus Heiligenmoschel. 30 weitere Wanderrätsler dürfen sich auf eine Edelstahl-Lunchbox, ein Badetuch oder eine Dubbetasse freuen. Den glücklichen Gewinnern werden die Preise in den kommenden Tagen zugesandt.