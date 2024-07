Roland Emmerich, Deutscher in Hollywood, als Produzent, Regisseur und Drehbuchautor der Master of Desaster des Kinos, hat seine erste Streaming-Serie gedreht. „Those About to Die“ führt in die Ära von Kaiser Vespasian im antiken Rom. Mit Katharina Dockhorn sprach er über „Brot und Spiele“ und die Faszination von Massenveranstaltungen, die neue Vorliebe der Amerikaner für Sex und die Verwirklichung seines Traums.

Sie haben Filme wie „The Patriot“ und „Midway – Für die Freiheit“ inszeniert. Hat Sie die Historie des Alten Rom ebenso interessiert?

Meine