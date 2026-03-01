Ex-Castingshowsängerin Sarah Engels gewinnt mit „Fire“ den deutschen ESC-Vorentscheid und fährt im Mai zum Finale nach Wien.

Lässt es sich am Abend des Tages, an dem die USA und Israel den Iran angegriffen haben, eine Musikshow genießen? Noch dazu den Vorentscheid zum Eurovision Song Contest (ESC), der zwar Europa näher zusammenbringen möchte, aber wegen der Teilnahme Israels von einigen Ländern boykottiert wird? Während der Abstimmung über den besten Song läuft dann auch noch die Nachricht über den Tod des iranischen Staatschefs über den Bildschirm.

Doch Politik blenden die Moderatorinnen der Show „ESC – Das Deutsche Finale“ aus. Wobei Barbara Schöneberger, die erstmals zusammen mit der schlagfertigen Schweizer Komikerin Hazel Brugger durch die Sendung führt, zwischendurch ungewohnt unkonzentriert wirkt, sich auch mitunter verspricht. Aber sie hat auch keine einfache Aufgabe bei dem diesmal als große Show vor Livepublikum und im Stil des Finales inszenierten Vorentscheids.

Deutschland schneidet seit Jahren meist schlecht ab beim ESC, 2026 dürfte dies nicht anders werden. Und die für 16. Mai geplante große Party zum 70. Geburtstag des Sangeswettstreits dürfte wieder unter der Weltpolitik leiden. Beim Finale in Wien sind erneut Proteste und Kampagnen gegen die Teilnahme Israels zu befürchten. Angesichts der Aussicht, dort stellvertretend für die deutsche Regierung ausgebuht zu werden – wie es gerade einigen Filmkünstlern bei der Berlinale erging –, werden vielleicht auch manche der vorausgewählten Kandidaten gar nicht so unfroh gewesen sein, dass sie den Vorentscheid nicht gewonnen haben.

Acht Sänger und ein Vokalquartett sind angetreten – und niemand hat alle Töne getroffen. Stimme, Song und Performance passten nur bei drei Künstlern zusammen, die denn auch in der „Superfinale“ genannten Endrunde der besten drei gelandet sind: Eine internationale Jury aus 20 Ex-ESC-Teilnehmern (wie Luca Hänni und Ruslana), Produzenten oder Moderatoren hatte sie zuvor aus den neun Kandidaten ausgewählt.

Gewonnen hat der Song mit dem wenigsten internationalen Potenzial: „Fire“ von Sarah Engels, die sich immerhin unbändig gefreut hat, ist typischer, wenig innovativer ESC-Dancepop mit simplem Refrain, der schon seit einigen Jahren nur noch zum Mittelfeld reicht. Ihr Kostüm mit knappen Body und hohen engen Stiefeln wirkt fast schon antiquiert und reichlich ordinär.

Simon Vogt-Grande schaut ihrer Kür zu Siegerin recht entgeistert zu. Der 27-Jährige aus Liechtenstein war hoher Favorit, sein Auftritt hätte beim Finale in Wien durchaus Erfolg haben können: Der groß gewachsene Musiker, der seine Gitarre eingangs erst einmal auf dem Rücken trägt, tritt seit Längerem unter dem Künstlernamen wavvyboi auf, beschreibt sich als non-binär und hat einen spannenden, an David Bowie orientierten Song im Glamrock-Stil für den Vorentscheid ausgesucht. Auch die Show auf der großen Bühne, die bereits so üppig wie jene fürs Finale konzipiert war, überzeugt.

Molly Sue wäre ebenfalls eine gute Vertreterin Deutschlands gewesen: Ihr Auftritt mit „Optimist (Ha Ha Ha)“ wirkt aufrichtig und sympathisch, und ihre Geschichte berührt: Sie verarbeitet darin ihre chronischen Krankheiten, die sie in Bewegungen einschränken.

Die Botschaft „Du bist genug, so wie du bist“ hatte sie sich dabei nicht als einzige Kandidatin ausgesucht, diese war in etwa der rote Faden aller Auftritte – abgesehen vom Spaß-Song „Ciao Ragazzki“ des Duos Raggazki, das mit Stereotypen über Italien und Polen jedoch reichlich unlustig wirkte – und auch beleidigend für eben jene Länder, die ja beim ESC dabei sind.

Andere Kandidaten wie Bela waren Debütanten, die auf der großen Bühne verloren wirkten, kaum ihre Stimmen fanden und absolut unprofessionell auftraten, auch wenn ihre Botschaften gut gemeint waren. Auch das Livepublikum vor Ort in Berlin wirkte da meist eher stoisch als enthusiastisch.

Wer nur die ersten sechs Titel gehört hat, dürfte sich schon wundern, dass diese angeblich die besten aus rund 400 Einsendungen waren, an denen dann noch Profi-Songwritern gefeilt haben. Entweder steht es um den deutschen Popnachwuchs tatsächlich schlecht, oder es möchte sich wirklich niemand, der schon ein wenig erfolgreich ist, den ESC antun.

Nur Sarah Engels, die von 2013 bis 2021 mit Pietro Lombardi verheiratet war, den sie einst bei „Deutschland sucht den Superstar“ kennengelernt hatte. Die 33-Jährige aus Köln wird also ihren Titel „Fire“ mit vorhersehbarer Feuershow und unter Einsatz von Windmaschine am 16. Mai in Wien präsentieren. Ein Wegwerfhit. Aber, wie sie betont, doch auch ein Titel mit Botschaft: Es gehe darum, „das innere Feuer in sich“ (wieder) zu finden.

Feuermetaphern sind an diesem Abend aber angesichts der Angriffe in Nahost doch eher verstörend in dieser überdimensionierten Show, die erstmals der SWR ausrichtete – ein Sender, dem gerade ein heftiger Sparkurs verordnet wurde. „ESC – Das deutsche Finale“ gab sich den Anstrich eines großen Spektakels, überzeugte aber lediglich durch die gegen den Strich gebürsteten Auftritte von Hazel Brugger. Die übrige Show wirkte eher bemüht. Aus neun Liedern drei von einer Jury vorauswählen zu lassen, die dann noch einmal gesungen werden, zieht den Entscheid unnötig in die Länge. Wenn man dem Urteil des Publikums nicht vertraut, ließe sich auch viel Geld sparen, indem einfach im Hintergrund ein Kandidat bestimmt wird. Günstiger wäre das allemal.