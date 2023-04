Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Statt sich wie seine Zunftgenossen auf das Sägen, Hobeln und Drechseln zu konzentrieren, verlegte sich der Kunst- und Bauschreiner Michael Thonet darauf, das Holz zu biegen. Sein Einmannunternehmen baute der Erfinder der Bugholzmöbel zum weltumspannenden Firmenimperium aus. Er wurde am 2. Juli 1796 in Boppard am Mittelrhein geboren als Sohn eines Gerbers und Tischlers. Am 3. März 1871 starb er auf einer Geschäftsreise in Ungarn. Sein Grab ist die Familiengruft in Wien.

Seit den 1830er Jahren experimentierte Thonet in seiner Bopparder Tischlerei mit dem Verbiegen von Holz. Er erfand ein Verfahren, aus in Leim gekochten und in Formen gebogenen Furnierstreifen Möbel