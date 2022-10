Weltreisende und Pfalzkennerin zugleich ist die Zweibrücker Filmemacherin und Autorin Margaret Ruthmann. Nachdem die Globetrotterin mit gesellschafts- und zeitkritischen Dokumentationen fürs Fernsehen bekannt geworden ist, richtet sie seit einigen Jahren das Augenmerk auf ihre pfälzische Heimat. Jetzt legt sie den fünften Band ihrer Buchreihe „Burgenwandern“ vor.

Diesmal geht es um „Ruinen und historische Sehenswürdigkeiten“ an Glan, Nahe und Alsenz, im Pfälzer Bergland und dem Hunsrück. Neben bekannten Anziehungspunkten wie Rheingrafenstein, Disibodenberg und Stromburg wartet Ruthmann mit einigen Geheimtipps im Nahetal auf, die häufig mit den Rhein-, Wild- und Raugrafen in Verbindung stehen.

Der historische Kontext wird jeweils knapp umrissen, was angesichts der komplexen Geschlechterfolgen, Erbstreitigkeiten und Kriegszüge eine aufwendige Recherche voraussetzt. Die Autorin verbindet trockene Fakten mit Anekdoten und bizarren Reminiszenzen, etwa einem Eifersuchtsdrama samt Hinrichtung, das sich 1256 auf der Neubaumburg (Kreis Bad Kreuznach) ereignete. Später wurde die Burg unter mehreren Besitzern aufgeteilt, verpfändet und schließlich 1688 – im Pfälzischen Erbfolgekrieg – auf Anweisung des Kurfürsten Karl-Ludwig zerstört.

22 Rundwege in Text und Bild

Die bewegte Geschichte ist exemplarisch für die wuchtigen Monumente in der „wunderschönen Gegend rechts und links der Nahe“. Erst in den vergangenen Jahren wurden der touristische Aspekt der einstigen Trutzburgen sowie der Naherholungswert ihres Umlands erkannt.

22 Rundwege hat Margaret Ruthmann diesmal in Text und Bild dokumentiert. Wie schon in den bisher erschienenen Büchern besticht auch dieser Band, indem er journalistische Sorgfalt mit einer liebevollen, anregend verlockenden Schilderung der Wanderstrecken verbindet. Die Autorin erwähnt Besonderheiten am Wegesrand, weist auf Anfahrt und Einkehrmöglichkeiten hin und gibt detailliertes Kartenmaterial an die Hand. Dass eine Filmemacherin auch stimmungsvolle Abbildungen mitliefert, versteht sich von selbst.

Fernsehen bildet seine Macher

Fürs Fernsehen hat die 1943 geborene Zweibrückerin in vier Jahrzehnten rund 160 Dokumentationen und Features produziert. An ihren Werken lässt sich studieren, warum die Reportage unter Journalisten als „Königin der Stilformen“ gilt: Sie lässt in ein Ereignis eintauchen, hält durch einen dramaturgischen Bogen die Spannung aufrecht und vermittelt zugleich alle notwendigen Nachrichten und Hintergrundinformationen. „Fernsehen bildet“, sagt Ruthmann. „Und zwar besonders diejenigen, die Fernsehen machen.“

Sie begann 1968 beim damaligen Südwestfunk, nachdem sie ihr Rüstzeug in mehreren Zeitungsredaktionen erworben hatte. Danach arbeitete sie für verschiedene ARD-Sender, das ZDF und den Kulturkanal Arte, oft gemeinsam mit dem 1999 verstorbenen Kameramann Gerd Tockan, den sie später heiratete. Mit der Kamera reiste das Paar rund um den Globus, drehte Reiseberichte über Alaska und Jamaica, Kroatien und die US-Südstaaten, Madeira und die Färöer. Der Film, den sie für ihren „wichtigsten und engagiertesten“ hält, obwohl er ihr „auch den meisten Ärger eingebracht hat“, war 1987 die ZDF-Doku „Ramstein: US-Waffenlager in Europa“.

Fast alle Burgen links des Rheins

Sie drehte einen der ersten Filme über Aids, interviewte Kinder- und Serienmörder, zeigte die Seelenpein von Notfallhelfern und von Transsexuellen auf, besuchte diverse „Schauplätze der Weltliteratur“, erzählte die Geschichte der Pfaff-Nähmaschinen. Ihre Porträts des „Verbrecherdorfs“ Neumühle und des Polizistenmörders Bernhard Kimmel machten überregional Furore, ihre Reportage „Bauernhochzeit. Vom Traktor zum Traualtar“ nahm ein Sujet vorweg, das heute (unter weniger journalistischen Vorzeichen) hohe Einschaltquoten erzielt. Es war 2006 ihr letzter Film. Danach ließ sich die Weltenbummlerin im Dörfchen Winterbach bei Zweibrücken nieder, tauschte Filmkamera und Schnittpult gegen Fotoapparat und Schreibmaschine und begab sich auf Schusters Rappen zum „Burgenwandern“.

Für die fünf Bände hat sie 170 historische Bauten entdeckt, fast alle Burgen links des Rheins von Basel bis Grünstadt. „Ich muss“, sagt Margaret Ruthmann, „gar nicht so weit reisen, um schöne Landschaften und Sehenswürdigkeiten zu entdecken“.

Lesezeichen

Margaret Ruthmann: „Burgenwandern an Nahe, Glan und Alsenz, im Pfälzer Bergland und im Hunsrück“; Verlag Regionalkultur; 160 Seiten, reich illustriert; 16,90 Euro.