An die sprichwörtliche Wahrheit im Wein glaubten schon die alten Griechen nicht. Meinten sie doch vielmehr, dass der Alkohol die Zungen der Lügner löse. Ein versierter Wein-Journalist unserer Tage wie Jürgen Mathäß, bekannt als Autor der Wein-Kolumnen in der RHEINPFALZ am SONNTAG, hat wohl an beiden Lesarten seine Zweifel. Die Kapitalverbrechen seiner Kriminalromane allerdings entspringen der Fantasie – gewürzt mit wohldosierten Tropfen Wahrheit über Wein.

Rund zehn Jahre sind es her, dass es den Hamburger Jan Badenhop in die Pfalz verschlagen hat. Schon bei seinem ersten Fall konnte man nicht nur verfolgen, wie der Neue im Neustadter Kommissariat für Schwerverbrechen den Mord an einem Winzer aufklärt, sondern en passant sein Wissen über Pfälzer Reblagen und ihre geologischen Besonderheiten vertiefen. „Tatort“ damals: die Lage Pechstein, die so heißt, weil ein längst erloschener Vulkan dort im Boden (schwarzen) Basalt hinterlassen hat.

Jürgen Mathäß, der „Erfinder“ des Kommissars, war viele Jahre Chefredakteur verschiedener Fachzeitschriften für Wein und Weinwirtschaft. Er gilt nicht nur als einer der besten Kenner der Pfälzer Weine, sondern auch jener, die aus Spanien und Südamerika auf den deutschen Markt kommen. Und er weiß, dass da nicht alles Wahrheit ist, was im Glas funkelt. Ein guter Tropfen braucht eben seine Zeit.

Was für Wein gilt, lässt sich auch auf das Duo Mathäß/Badenhop übertragen: Statt auf den ersten Ermittler-Erfolg gleich den nächsten folgen zu lassen, dauerte es zwei Jahre, bis Fall zwei („Kastanienbusch“) zu lösen war, zwei weitere, bis in „Schweigen“ ein pfälzisch-elsässisches Weinverbrechen aufgeklärt wurde, und dann gar fünf Jahre, bis der mittlerweile bestens integrierte Kommissar aus dem Norden wieder zum Roman-Einsatz kommt: „Seligmacher“ heißt der jüngste Fall, so wie der gleich daneben liegende „Kastanienbusch“ eine der Weinlagen, mit deren Namen Weinkenner das in den vergangenen Jahren stetig wachsende Renommee des Anbaugebiets Südpfalz verbinden.

Jürgen Mathäß lebt hier, und wer mit ihm durch die Weinberge zwischen Birkweiler und Ranschbach spaziert, gewinnt leicht den Eindruck, dass er jeden Stein, jede Gesteinsschicht, jede klimatologische Besonderheit und natürlich auch deren Auswirkung auf den Charakter des Weines kennt, der auf diesen Böden reift. Berufsbedingt – schließlich ist er nicht nur Wein- sondern war auch Wirtschaftsjournalist – kann er aber auch einiges erzählen über die Herausforderungen im Weinhandel und die besonderen Schwierigkeiten, die schwarzen Schafe dort dingfest zu machen. Und weil er hier aufgewachsen ist, kennt er auch die Eigenheiten seiner Pfälzer Landsleute, die Rivalitäten zwischen den Dörfern. Dass er höchstens, wenn es um besonders gute Tropfen oder die sie begleitenden kulinarischen Köstlichkeiten geht, im Leben wie im Buch ein wenig ins Schwärmen gerät, in der Regel aber durchaus den Blick von außen auf das manchmal seltsame Pfälzer Völkchen wahrt, mag auch mit seiner spanischen Ehefrau zu tun haben. Jedenfalls zeichnet er seine Pfälzer Typen – seien es Opfer, Täter oder auch die Kollegen des Kommissars – mit einiger humorvoller Distanz. Zuletzt hat er gar den Atlantik zwischen sich und das Pfälzer Rebenmeer gebracht und ist, mittlerweile selbst frei von redaktionellen Verpflichtungen, seiner beruflich dort engagierten Frau nach Argentinien gefolgt.

Weswegen Kommissar Badenhop eben ein wenig warten musste. Der hatte inzwischen Zeit, seine aus den Fugen geratenen Familienangelegenheiten zu regeln – und lernt in seinem jüngsten Fall neben dem bereits erwähnten „Seligmacher“ auch die Pfälzer Kunstszene und die Stadt kennen, die so gar nichts mit Pfälzer Weinseligkeit zu tun hat: Ludwigshafen. Alles beginnt mit dem Raub eines Slevogt-Gemäldes und einem toten Aufseher auf Schloss Villa Ludwigshöhe – und mündet in einem hochdramatischen Show-down an der Stadtmauer von Freinsheim. Reale Begebenheiten, ein paar Ausflüge in die Geschichte der Region, echte kulinarische Empfehlungen und die Beschreibung der Schauplätze – seien es nun die sanften Hügel zwischen Wald und Reben an der südlichen Haardt oder die Vorstadtquartiere der Chemie-Metropole am Rhein – mischt der Autor mit viel Fantasie zu einer vorzüglichen Cuvée: spannend, unterhaltsam, lehrreich und gerade im jüngsten Fall auch nachdenklich stimmend.

Wie einer kurdische Familie den Weg zwischen den Traditionen in ihrer Heimat und der modernen Gesellschaft sucht und welche Hindernisse es dabei zu überwinden gilt, hat Jürgen Mathäß erfahren, als er selbst eine solche Familie über geraume Zeit begleitete. Allerdings gilt auch hier wie bei allen anderen Roman-Figuren: Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind rein zufälliger Natur. Wahr ist höchstens, was Jürgen Mathäß über Wein und nicht erfundene Weingüter sagt.

Lesezeichen

Jürgen Mathäß: „Seligmacher“, Pfalz-Krimi; emons; 254 Seiten; 12,40 Euro.