Dolly Parton stimmt auf das Fest der Liebe ein: Demnächst veröffentlicht die Country-Sängerin ein Weihnachtsalbum und auf Netflix startet «Christmas On The Square».

Los Angeles (dpa) - Ein Lied von Country-Legende Dolly Parton dient als Grundlage für einen neuen Musical-Weihnachtsfilm auf Netflix.

Der Song der 74-jährigen Entertainerin «Christmas On The Square» - aus ihrem kommenden Feiertagsalbum «A Holly Dolly Christmas» - sei mit ihr in einer Nebenrolle für den Streaming-Dienst verfilmt worden, berichtete das US-Branchenmagazin «The Hollywood Reporter».

In dem Film geht es demnach um eine Frau, die in ihre kleine Heimatstadt zurückkehrt und dort zu ihren Wurzeln zurückfindet. Der Film soll ab dem 22. November zu sehen sein.

Es ist nicht die erste Zusammenarbeit zwischen Parton und Netflix. Im vergangenen Jahr produzierte der Streaming-Dienst die Mini-Serie «Dolly Partons Herzensgeschichten», die ebenfalls an ihre Lieder angelehnt sind.

