Sie gelten als Pioniere der elektronischen Musik: Orchestral Manoeuvres in the Dark. Das Duo ist mit seinem neuen Album „Bauhaus Staircase“ auf Deutschland-Tour. Ein Konzertbesuch in Offnebach.

„Du kleiner Bastard! Ich moderiere dich hier gerade mit den freundlichsten Worten an und du schaltest mir einfach das Keyboard aus.“ OMD-Sänger Andy McCluskey schüttelt den Kopf. Gerade