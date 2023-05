Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Was wir jetzt brauchen: Vier Tage um die 20 Grad und eine Inzidenz unter 50 – in Kaiserslautern lockt da die „Außengastronomie“. Vor allem mit Fassbier. Denn wer weiß, ob nicht schon an Karfreitag alles vorbei ist. Doch da gibt es diese Hürde: Wie klappt das mit dem Testnachweis?

Biergarten – das klingt doch viel einladender als die Corona-Begrifflichkeit „Außengastronomie“. Und bringt die Verlockung auf den Punkt. Draußen sitzen ließe