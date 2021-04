Erst, wenn es richtig kalt und dunkel war, weiß man die Wärme und das Licht wieder so wirklich zu schätzen. Soll es also noch kälter und dunkler werden, als es ohnehin schon ist in diesen Zeiten? Ganz bestimmt brauchen wir mehr Schnee, und dann kann kommen was da will, es wird auf jeden Fall wärmer und heller.

Die Bilder der vergangenen Tage aus den deutschen Wintergebieten haben bei den Virologen und Pandemiebekämpfern für Schnappatmung gesorgt. Schneechaos, und das keineswegs nur im Sauerland, Hunsrück, Thüringerwald oder Schwarzwald, sondern auch hier bei uns vor der Haustüre. Auch auf der Kalmit, auf dem Donnersberg oder auf dem Hermersbergerhof. Auto an Auto, Schneemensch an Schneemensch.

Die Sehnsucht ist groß

Raus, einfach nur raus, einfach nur weg von dem Virus, raus aus den eigenen vier Wänden, in denen einen im zweiten Lockdown mit seinem gegenüber dem Frühjahr noch weiter verschärften Maßnahmen auch die Decke mit doppelter Wucht auf den Kopf fällt. Das könnte die Erinnerungslücken in Sachen Abstandsregeln durchaus erklären. Die Schneetouristen als Verdrängungskünstler. Wer wird sich schon beim Schlittenfahren anstecken?

Die Sehnsucht nach Schnee scheint groß zu sein, und sie ist in diesen Tagen letztlich auch eine Sehnsucht nach Unbeschwertheit, Freiheit, Lebensfreude, eben nach all dem, was uns dieses Virus genommen hat. Natürlich ist das Schneechaos in den Wintersportgebieten ein Desaster für die Pandemiebekämpfung – und ein Schlag ins Gesicht all jener, die sich an die Regeln halten. Aber dass sich eine vierköpfige Familie, die vielleicht auf 70, 80 Quadratmetern zusammenklebt im Lockdown, ohne Garten, mit lediglich einem kleinen Balkon, danach sehnt, im Schnee herumzutollen, ist dann doch auch verständlich. Das Virus zehrt. An unseren Nerven und unsren Kräften, da tut jede Ablenkung gut.

Die faszinierenden Flocken

Die Faszination des weißen Niederschlags scheint immer größer zu werden. Vielleicht weil Schnee in manchen Regionen immer seltener geworden ist, was, wie der baldige Ex-Präsident Donald Trump weiß, bestimmt nichts mit dem Klimawandel zu tun hat. Aber warum kann etwas, das so kalt ist, so sehr unser Herz erwärmen? Warum strahlen Kinder mit weit aufgerissenen Augen und selig lächelnd die Flocken an, die langsam auf die Erde schweben?

Früher wurde selbst in Linguistik-Einführungen an den Universitäten der Mythos weitertradiert, die Inuit besäßen besonders viele unterschiedliche Wörter für Schnee, während wir im Deutschen nur eines hätten. Mittlerweile weiß man, dass das falsch ist. Es handelt sich dabei um zusammengesetzte Wörter, die auch für einen ganzen Relativ-Satz im Deutschen stehen können. So wird in den unterschiedlichen Inuit-Sprachen aus dem deutschen Satz „Schnee, der auf der Straße liegen bleibt“ eben ein einziges Wort.

Schuberts „Winterreise“

Dennoch spielt in der Lebenswirklichkeit der Inuit der Schnee eine ganz andere Rolle als bei uns. Sie kennen sich bestens damit aus, sind alltäglich damit konfrontiert und werden wohl kaum Freudentänze beginnen, wenn die weiße Pracht vom Himmel fällt.

Da geht es ihnen ähnlich wie dem singenden Erzähler in Franz Schuberts Liederzyklus „Winterreise“, dem das Herz aus unglücklicher Liebe nicht nur gebrochen ist. Es ist ihm gleichsam erfroren. Und hinter tausend Flocken keine Welt. Da ist nichts anderes. Ewiges Eis, wie an den Polen. Diese Wanderung durch eine kalte, abweisende, erstarrte Winterlandschaft ist nichts weniger als Musik gewordener Existenzialismus – mit den musikalischen Mitteln der Romantik.

Der von seinem Mädchen betrogene, im ersten Lied aus der Stadt fliehende, am Schluss durch Erschöpfung und Kälte von drei Sonnen und einem Leiermann halluzinierende Wanderer durchschreitet seine eigene schneebedeckte Seele. Nichts lebt mehr in diesem Menschen. Am Ende steht die Selbstauslöschung. Der Schnee ist hier ein weißes Leichentuch, das sich über Natur und Menschen gelegt hat.

Auch eine Zumutung

Schnee ist das Jetzt. Im Januar dann doch keine meteorologische Sensation. Und trotz seiner Schönheit natürlich auch eine Zumutung, keineswegs nur ein Spaß. Für Autofahrer, für an den Bahnsteigen wartende und frierende Pendler. Wer am Sonntagnachmittag noch mit seinen Kindern begeistert einen Schneemann gebaut hat, flucht am Montagmorgen beim Freischaufeln des Autos laut vor sich hin.

Schnee tut not. Wir müssen uns ihm stellen. Dick eingemummt ihm trotzen. Brauchen ihn gerade jetzt in dieser dunklen Zeit. Nicht nur, weil seine grelle weiße Farbe jede deprimierende Winternacht heller wirken lässt. Vielmehr noch, weil wir uns, wenn das Gesicht vor Kälte brennt, die Finger starr gefroren scheinen beim Freikratzen der Windschutzscheibe umso mehr auf den Frühling freuen werden. Die Tage werden wieder länger. Es wird wieder wärmer. Und heller. Und besser. Bestimmt wird es das.