Briefe auf echtem Papier, verfasst und gestaltet mit ganz viel Liebe und Empathie für all die Menschen, die einem am Herzen liegen und zur Zeit nicht besucht werden können, sind so wohltuend wie eine Umarmung – mindestens.

Diese Kunst ist ebenso alt wie mittlerweile fast gänzlich out. Denn wer, bitte schön, schreibt schon in Verfügbarkeit von Facebook, Instagram, WhatsApp und Co. noch handschriftlich Briefe? Kuvertiert, frankiert sie und schickt sie mit der behäbigen Schneckenpost auf Tagesreise? Na ich, zum Beispiel, die bis vor Kurzem hartnäckige Smartphone-Abstinenzlerin, Social-Media-Ignorantin und nicht mal wenigstens bei Youtube Angemeldete.

Füllfederhalter und Büttenpapier

Und gerade jetzt, wo das Corona-Virus uns so derb in immer neue Schranken weist, uns die Segnungen der raschen Cyber-Kommunikation doch allmählich nicht mehr als das Non-Plus-Ultra des modernen Lebensgefühl erscheinen, jetzt kramt so mancher lustvoll hervor, was längst in der Mottenkiste zu verschimmeln drohte: den Füllfederhalter, das Büttenpapier, und setzt sich an den Schreibtisch. So auch ich.

Eine Briefeschreiberin war ich eigentlich schon immer; zugegeben in den letzten Jahren vermehrt in der elektronischen Übermittlungsvariante unterwegs. Aber jetzt herrscht Ausnahmezustand. Was fehlt, ist das Haptische, das Konkrete. So ein Brief, der am Mittag aus meinem Kasten purzelt, den zuvor einer nur für mich alleine beschriftet und mit Botschaft gefüllt hat – das ist mindestens wie einmal gestreichelt.

„Homo scribens“, der schreibende Mensch

Und gerade jetzt, wo die Sehnsucht Richtung Licht, Wärme und Frieden im trüben Winter-Nebel sich nahezu konturlos aufzulösen, schon im Keim zu ersticken scheint; nachdem der Corona hörige Shutdown eine zeremoniell geradezu karge Weihnachtszeit in Gefolgschaft eines düster verhaltenen Jahreswechsels bescherte. Gerade jetzt, jetzt schlägt die Stunde des „Homo scribens“, wie ich einer bin. Strukturiert organisiert, mit sehr viel mehr zeitlichem Aufwand und vor allem: Liebe zum Gegenüber.

Die Liste der Adressaten umfasst – wow – rund 40 Personen, Verwandte und Freunde. Also frisch ans Werk. Ein bisschen Mogelei ist, zugegeben, auch bei mir dabei. Meine „Sauprank“ kann ich ernsthaft niemandem mehr zumuten, daher klopfe ich meine Depeschen seit Jahren in die Tastatur; nach Ausdruck Signe von Hand unter die Grußformel. Was den Vorteil hat, dass auch mal ein Enkel-Foto eingepflegt werden kann; oder die eine oder andere Passage ins nächste Schreiben mit einfließen kann.

Immer individuell gehalten

Aber Vorsicht ist geboten: Die Individualität muss gewahrt, das Gegenüber im Blick des inneren Auges präsent bleiben. Der Inhalt zählt, die Wahl der Formulierung und die Auswahl der Themen. Schreibe ich meiner 93-jährigen alten Dame im Zweibrücker Altenheim, so sind es oft Geschichten von früher, an die ich anknüpfe. Mit meinen ehemaligen Jugendkantorei-Mitsingenden beklage ich die Situation des Nichtsingendürfens etwas vorrangig. Der hochgeschätzte Freund, den ich lange nicht besuchen durfte, weil seit Jahren schwer an Parkinson erkrankt, braucht eine behutsamere Wortwahl, emphatisch, aber nicht anbiedernd oder schönredend. Das fällt besonders schwer. Ebenso bei der an Leukämie erkrankten Freundin, die Weihnachten kaserniert zwischen sterilen weißen Wänden eines Krankenzimmers verbringen musste. Die kriegte zusätzlich ein Päckchen mit Gebäck und Lektüre. Aber wichtiger noch: Worte, liebevolle, hoffentlich gut gewählte, tröstliche Worte.

Wunderbar ist es, die Endlosdepesche für den Brieffreund in München zu basteln. Nur ein-, zweimal im Jahr wechseln da die Dokumente zwischen der Pfalz und Bayern. Dann sind da noch die ehemaligen Kollegen aus Vorruhestandszeiten, ewig nicht zum Kaffeeplausch heimgesucht. Und die Künstlerfreunde von damals, lange nicht gesehen, teils sehr alt geworden, aber nie jemals aus der Kontaktschleife entlassen.

Auch optisch sorgsam gestaltet

Und, klar, sollte der Brief schon optisch versprechen, was sein Inhalt hoffentlich halten wird. Die Schriftwahl ist nicht unwichtig – Schreibschrift, aber nicht zu verschnörkelt. In der Kopfzeile habe ich ein paar Zeilen Gedicht verortet. Über die Hoffnung.

Alle sollen versorgt werden. Und nicht zuletzt bedient meine Schreibwut auch mich selbst mit seligen Gefühlen. Denn mit dem Erzählen, dem Repetieren, der Retro-Revue jenes so spektakulär querständigen Jahres tauche ich unwillkürlich tief ein in meine eigene Befindlichkeit, werde zurückgeworfen auf meine Lebenswirklichkeit, mein ganz unspektakuläres, dennoch nicht folgenloses Alltagsgehabe; auf meine Unterlassungen, Malaisen und Fehlgriffe ebenso wie auf meine Glücksmomente. Die hat es auch im Jahr Covid-19 durchaus gegeben.

Schreibtherapie – pseudowissenschaftlich verbrämt? Ach was, ums Kontakthalten geht es schließlich, um die empathische Zuwendung in einer Zeit, die Altenheime, Clubs und Kneipen schließen muss, um Überleben zu sichern, und in der man nicht müde werden darf, Fäden zu ergreifen, festzuhalten, seien sie noch so dünn und reißgefährdet; und gegebenenfalls neu zu knüpfen und straff zu halten. Schneckenpost-Briefe schreiben ist da äußerst tauglich. Geht auch noch zu Ostern!