Das Sehnen nach einem Gegenüber ist sicher eines der stärksten Gefühle, das viele in diesen Zeiten der präventiven Kontaktverbote empfinden. Ror Wolf hat es in seinem Gedicht über die Unbarmherzigkeit der Zeit bereits 1959 thematisiert.

Ror Wolf: Das beinahe unbemerkte Verschwinden des Donnerstags

Der Morgen beißt den Mittag an,

dazu ist nichts zu sagen,

denn was er nicht mehr ändern kann,

das muß der Mensch ertragen.

Der Abend frißt den Mittag auf

bis auf das letzte Stück,

der Mittag nimmt das gern in Kauf

und kommt nicht mehr zurück.

Der Morgen frißt, der Abend frißt,

die Nacht legt sich jetzt nieder,

und wenn die Nacht gefressen ist,

dann sehen wir uns wieder.

(Aus: Ror Wolf Werke. Im Zustand vergrößerter Ruhe. Die Gedichte. Schöffling & Co. Herausgegeben von Friedmar Apel. 2009.)

In diesen unsrigen Tagen, in denen nichts mehr ist, wie es einmal war, sollten wir einfach Gedichte von Ror Wolf lesen: In ihnen funktioniert die Welt reimend immer anders herum. Ror Wolf, der zu Beginn des Jahres verstarb, ist der Meister des absurden Humors, der in seinen Gedichten, Bildcollagen, Hörspielen und auch Romanen wusste, angenehm vor den Kopf zu stoßen. So auch in „Das beinahe unbemerkte Verschwinden des Donnerstags“.

Das Hoffen auf ein Wiedersehen

Darin essen die Tageszeiten einander auf: ein starkes Bild für das Vergehen der Zeit als etwas Unbarmherziges. Die letzte Zeile des Gedichts erklärt die Intensität der Fress-Metapher: Es ist die Sehnsucht nach einem Gegenüber, nach dessen Wiedersehen man sich verzehrt. Wenn wir heute in den eigenen vier Wänden sitzen, so sehnen auch wir uns nach den Liebsten, den Freunden, der Großfamilie. Nach körperlicher Zuneigung, einer Umarmung, einem Kuss.

Aber es sind die Verse drei und vier, die auch eine erweiterte moralische Lesart möglich machen: „denn was er nicht mehr ändern kann, das muß der Mensch ertragen“. Ja, was alles kann der Mensch ertragen? Was ist „unveränderlich“? Es sind zutiefst ethische Fragen, die sich zur Zeit stellen. Wie verhält sich der Mensch, todkrank, eingesperrt, verängstigt oder angesichts einer existenziell-wirtschaftlichen Katastrophe? Ist die Gesellschaft so viel wert wie ihr schwächstes Glied? Welches Leid rückt jetzt in den Fokus – wo ansonsten alltägliches und unnötiges Sterben nicht im Zahlenticker über unsere Smartphones rauscht?

Andenken und Nachdenken

In diesem Gedicht kann der Donnerstag verschwinden; was uns aber heute auf keinen Fall abhanden kommen sollte, ist das Andenken an die Gestorbenen, aber auch das Nachdenken über Gesellschaft, Demokratie und die Grundrechte eines jeden Menschen.

