Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Interview: Ein neues Sprachgesetz hätte in Frankreich unter anderem immersiven Unterricht in den Regionalsprachen an staatlichen Schulen ermöglichen sollen. Doch der Conseil d’État hat die Vorlage abgelehnt. Die Präsidentin des Schulvereins ABCM Zweisprachigkeit ist wie viele im Elsass empört darüber.

Madame Sarbacher, bilingualer Unterricht wird im Elsass mehr oder weniger flächendeckend in den öffentlichen Schulen für alle Klassenstufen angeboten. Beim immersiven Ansatz findet Unterricht von Beginn an ausschließlich in der Zielsprache statt. Warum ist das aus Ihrer Sicht notwendig?

Das