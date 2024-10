Wenn es noch eines Beispiels bedurft hätte, welch absurde Volten die Political Correctness schlägt, die immer mehr zur Gedanken- und Sprachpolizei mutiert, ist dieser nun erbracht. Die Berliner Stiftung Humboldt-Forum zensiert einen ikonischen Popsong von Udo Lindenberg aus dem Jahr 1983. Aus dem „Sonderzug nach Pankow“ wird das Wort „Oberindianer“ gestrichen, mit dem Lindenberg einst den DDR-Staatsratchef Erich Honecker mit beißender Ironie und Spott überzogen hat.

Am 16. und 17. November sollen im Humboldt-Forum acht Berliner Chöre unter dem Motto „Vielstimmig“ Lieder von Hanns Eisler bis eben Udo Lindenberg singen. Doch der Vielstimmigkeit sind offensichtlich Grenzen gesetzt. Ausgerechnet Udo Lindenbergs Text, der die Unterdrückung der freien Meinungsäußerung in der DDR-Diktatur anprangert, wird nun zensiert. Der Begriff „Oberindianer“ könne heute von indigenen Völkern als rassistisch empfunden werden, heißt es sinngemäß in der Begründung der Stiftung.

Man kann nur mit dem Kopf schütteln. Wenn es einen Musiker gibt, der für ein buntes Deutschland steht, für eine weltoffene Gesellschaft, der sich gegen Nationalismus und Rassismus positioniert, in jedem Konzert, mit jedem TV-Auftritt, dann ist es Udo Lindenberg. Niemand - außer vielleicht noch Herbert Grönemeyer - stellt sich unerschrocken den braunen Hetzern von der AfD entgegen. Und es ist eine bitterböse Ironie, dass Udo nun wohl als Beweis für das rechte Narrativ herhalten muss, demnach man hierzulande nicht mehr alles sagen darf.