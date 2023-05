Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Vor rund 100 Jahren hat Imo Schäfer damit begonnen, die vielstimmige musikalische Verkündigung wieder auf den Emporen der Kirchen zu etablieren. Warum ein anderer dafür den Ruhm erntete, ist keine schöne Geschichte. Höchste Zeit, an ihn zu erinnern: an den Pionier der evangelischen Kirchenmusik in der Pfalz.

Beginnen wir mit Heinrich Schütz. Dessen Todestag jährt sich in diesem November zum 350. Mal (am 6. nach julianischem, am 16. nach gregorianischem Kalender). Egal für welches Datum,