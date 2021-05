Friedlich wie die Tauben? Durch biologische Fakten zwingend vorgegeben ist das Friedenssymbol der Taube, wie es uns heute so selbstverständlich gerade zu Pfingsten wieder erscheint, keineswegs. Eine Kultur- und Symbolgeschichte des gefiederten Heilsversprechens.

Die Symbolgeschichte, die 1949 mit Pablo Picassos Lithographie der Friedenstaube für den Pariser Weltfriedenskongress ihren Höhepunkt fand, begann mit der biblischen Sintfluterzählung. Von „Frieden“, in einem politischen Sinn, ist darin zwar nicht die Rede, eher von Sicherheit gegenüber der Natur. Noah „ließ eine Taube fliegen aus der Arche. Gegen Abend kam die Taube zu ihm zurück, und siehe da: In ihrem Schnabel hatte sie einen frischen Olivenzweig.“ Noah „wartete weitere sieben Tage und ließ die Taube noch einmal hinaus. Nun kehrte sie nicht mehr zu ihm zurück.“

Gott hatte die Sintflut als Strafe über die Menschheit verhängt. Denn die Erde war, wie es in der Bibel heißt, „voller Frevel“. Oder „voller Gewalt“, wie die Stelle auch übersetzt werden kann. Die Taube, die trockenes Land und einen Olivenbaum gefunden hatte, signalisierte das Ende der Flut – den Friedensschluss Gottes mit der Menschheit: „Ich will die Erde wegen des Menschen nicht noch einmal verfluchen.“ Beim Ölbaum führt die Geschichte sogar recht geradlinig auf die Symbolik von heute. Er war im gesamten Altertum der Inbegriff der „Kultur“ – einer Kultur, die sowohl durch Naturkatastrophen als auch durch feindliche Nachbarn immer wieder bedroht war.

Zurück zur Taube. Als Jesus, so erzählt das Markusevangelium, „aus dem Wasser stieg, sah er, dass der Himmel sich öffnete und der Geist wie eine Taube auf ihn herabkam. Und eine Stimme aus dem Himmel sprach: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Gefallen gefunden.“ Für den Evangelisten war der Vogel, der das Ende der Sintflut angezeigt hatte, das geeignete Bild, die Proklamation Jesu zum Messias – und damit den endzeitlichen Eingriff Gottes in das Weltgeschehen – zu signalisieren. Auch in den Bildern vom Pfingstwunder ist immer wieder zu sehen, wie eine Taube auf die Apostel niederschwebt. Dabei ist im Bericht der Apostelgeschichte von einer Taube mit keinem Wort die Rede. Dort heißt es vielmehr, dass ein „Brausen“ vom Himmel her kam, „und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer“, „auf jeden von ihnen ließ sich eine nieder“. Die Taube haben erst spätere Theologen und Künstler aus der Erzählung von der Taufe Jesu in die Pfingstgeschichte hinüber getragen.

In der christlichen Kunst wurde die Taube zur üblichen Darstellungsform des Heiligen Geistes. Gemälde von der Verkündigung Jesu an die Gottesmutter zeigen oft, wie eine Taube sich auf Maria herabsenkt. Auf Bildern der göttlichen Dreifaltigkeit schwebt der Heilige Geist in Gestalt einer Taube zwischen Vater und Sohn, die Menschengestalt haben. In vielen Kirchen wurde früher zum Pfingstfest aus einer Öffnung in der Decke, dem sogenannten „Heilig-Geist-Loch“, eine holzgeschnitzte Taube auf die Gemeinde herabgelassen. In der Pfarrkirche von Grafing bei München hat sich ein solches Schnitzwerk, mitsamt Gloriole fast zwei Meter Durchmesser, erhalten.

Natürlich hat die religiöse „Symbologie“ rund um die Taube nicht daran gehindert, dass sie auch mit sehr weltlichen Assoziationen verbunden wurde. Sie sei „der Aphrodite heilig wegen ihrer Wolllust“, vermerkte im 2. Jahrhundert vor Christus der Schriftsteller Apollodoros von Athen, „es wird nämlich gesagt, dass sie am meisten Sex habe.“ Aphrodisiaka wurden gern in Gefäßen aufbewahrt, die als Taube geformt waren.

In der antiken Magie galt das Herz der Taube als zauberträchtig: Gab man es der Angebeteten zu essen, errang man deren Liebe. Die Mediziner gaben solchen Annahmen eine quasi-wissenschaftliche Grundlage: Man glaubte, Tauben besäßen keine „gelbe Galle“, die als Sitz des Bösen im Körper galt. Von den christlichen Autoren der Spätantike wurde die sexuelle Aktivität der Taube auch moralisch umgedeutet: als Vorbild für die Monogamie. In der Kunst konnten zwei Tauben deshalb als Symbol für ein einträchtiges Miteinander stehen. Wahrscheinlich geht es auf diese Tradition zurück, dass bei Hochzeiten gern „Tauben“ in großer Zahl „aufgelassen“ werden: Sie sollen auf eine glückliche Ehe vorausdeuten.