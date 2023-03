Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die früher zeitweise in Mannheim und nun in Berlin lebende irische Singer-Songwriterin Wallis Bird hat in den vergangenen Jahren viel Rausch erlebt. Und danach manch einen Kater. Von beidem erzählt die 40-Jährige in mal fröhlichen, mal düsteren Elektropopsongs auf ihrem siebten Studioalbum „Hands“. Und von ihren nackten Neuköllner Nachbarn.

Vermutlich noch nie in all den Jahren ist eine Geschichte über Wallis Bird erschienen, in der nicht ihre Hände erwähnt worden sind, mindestens aber ihre linke Hand.