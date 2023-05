Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Richard Wagners „Tristan und Isolde“ wurde in der Version von Dmitri Tcherniakov (Regie, Bühne) und Daniel Barenboim am Pult der Staatskapelle Berlin schon 2018 in der dortigen Lindenoper aufgezeichnet. Doch erst jetzt erscheint der schauspielerisch wie musikalisch packende Mitschnitt mit Andreas Schager und Anja Kampe in den Titelpartien auf DVD und Bluray.

Wie fast immer gibt es bei Dmitri Tcherniakov als seinem eigenen Bühnenbildner konkrete (Innen-)Räume als Schauplätze: Im ersten Aufzug („Zeltartiges Gemach auf dem Vorderdeck eines