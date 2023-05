Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Drohen dem Badischen Staatstheater nach der Causa Spuhler nun auch Blessuren durch den Fall Fichtenholz? Das 3sat-Magazin „Kulturzeit“ hat einen Beitrag des Schweizer Fernsehens SRF ausgestrahlt, in dem ein Ensemblemitglied anonym Vorwürfe des Machtmissbrauchs gegen Michael Fichtenholz am Züricher Opernhaus erhebt. Der 43-Jährige gebürtige Russe war 2018 von Karlsruhe dorthin gewechselt, ist aber Leiter der Händel-Festspiele in der Badischen Metropole geblieben.

Die Vorwürfe: Fichtenholz soll auf privaten und beruflichen Parties Mitarbeiter begrapscht und ihnen Anzüglichkeiten zugeflüstert haben. Die Rede ist auch von Textnachrichten