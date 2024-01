Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am 28. Januar 1944, einem Freitag, endete nach 900 Tagen die Belagerung Leningrads durch die deutsche Wehrmacht. Über Berlin warfen britische Bomber fast 1000 Tonnen Sprengstoff auf Wohnviertel ab. Und schon am Vormittag fand in gleich zwei Hauptstadt-Kinos die Uraufführung eines Films statt, der das Publikum zum Lachen bringen sollte: „Die Feuerzangenbowle“.

Nicht nur Nostalgiker kennen bis heute Zitate, die das Drehbuch einer Schar vertrottelter Gymnasiallehrer in den Mund legt. Da ist der von Erich Ponto gespielte Chemielehrer Crey, genannt Schnauz,