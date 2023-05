Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Sein Name ist für immer mit dem wichtigsten deutschen Konversationslexikon verbunden: Friedrich Arnold Brockhaus, der am 4. Mai 1772 in Dortmund als Sohn einer Kaufmannsfamilie geboren wurde. Das Internet und vor allem Wikipedia haben seinem Lebenswerk den Garaus gemacht. Weltwissen scheint in der heutigen Zeit gratis zu sein.

Er soll angeblich schon als Kind ein Büchernarr gewesen sein, der die Nächte dazu nutzte, um seinen Lesehunger zu stillen. Zwar erlernte Friedrich Arnold Brockhaus im Geschäft seines Vaters sowie