Teils zärtliche, teils erschütternde Filme über das Leben Heranwachsender dominieren den starken Wettbewerb des 71. Internationalen Filmfestivals Mannheim-Heidelberg (IFFMH). Ein Favorit für einen der Preise, die bereits am 24. November vergeben werden, kommt aus Frankreich und bietet überraschende Wendungen.

Ein Sozialdrama scheint David Depesseville mit seinem so sensiblen wie verstörendem Debütfilm „Astrakan“ zunächst zu erzählen. Doch, wie in so vielen anderen der