„Wo man Kind war, da ist Heimat“, heißt es einmal in „Letzte Rosen“ von Lilo Beil, dem zehnten Krimi um den Ludwigshafener Kommissar Friedrich Gontard. Und diese Heimat – das ist die Pfalz, sowohl für die Autorin als auch die Figur des Sigmund Bloom in diesem nach England führenden, nachdenklichen Roman.

„Ich sah des Sommers letzte Rosen stehn...“, beginnt ein Hebbel-Gedicht, das Lilo Beils Buch nicht nur den Titel gegeben hat. Die Zeilen setzen auch den Ton für den Roman, den eine wehmütig-nostalgische Stimmung umweht. „Letzte Rosen“ ist atmosphärisch ungemein dicht und auch eine Huldigung an Agatha Christie: Ein Rätsel um ein Familiengeheimnis treibt das hoch spannende Geschehen an, das stilgerecht in einem englischen Landhaus der „Upper Class“ spielt. „Letzte Rosen“ ist ein wunderbarer Schmöker, der einlädt sich wegzuträumen in das Land von Tee und Scones und wundervoller Gärten.

Finstere Vergangenheit

Friedrich Gontard, der kunstsinnige Kommissar, ist mittlerweile – die Handlung spielt 2005 – über 80 und kämpft mit dem Verlust seines geliebten Hundes Belami. Er braucht einen Tapetenwechsel, sinniert seine Frau Anna, 64, die zu Romanbeginn einem Tagtraum nachhängt: Die nachbarlichen Rosen versetzen sie in ihren englischen Lieblingspark: Sissinghurst Castle in Kent. Die frühere Englischlehrerin freut sich daher sehr, als ihrer Freundin Belinda aus Kent sie um einen Besuch bittet: Ihr Vater, der als deutscher Kriegsgefangener nach England gekommen war, sich verliebte und sesshaft wurde, brauche Friedrich Gontards Hilfe. Beide Männer verbindet, dass sie viel zu jung in einen sinnlosen Krieg gezogen wurden und zu Pazifisten wurden. Die Schatten der NS-Vergangenheit aber begleiten Gontard seither: Lilo Beil betreibt in ihren Krimis stets Erinnerungsarbeit.

Das Heimweh bleibt

In Kent müssen die Gontards erfahren, dass Belindas Vater Wilhelm Schneider/Will Taylor jedoch gerade gestorben ist. Sein bester Freund fand ihn: Sigmund Bloom, früher Blum, ein jüdischer Pfälzer, wie er sich selbst bezeichnet: in der Westpfalz aufgewachsen, 1940 nach Gurs depotiert, konnte er sich nach England retten, wo er 1943 als Übersetzer im Kriegsgefangenlager Wilhelm Schneider traf. Beide blieben, fanden eine neue Heimat, auch wenn es Anfeindungen gab. Und sie sich im Alter doch nach der alten Heimat sehnten. „Es sitzt tiefer als man denkt, das Heimweh. Selbst bei einem deutschen Juden“, lässt Beil Bloom sinnieren. Die gebürtige Pfälzerin, die wie die Gontards im Odenwald lebt, hat diesen Überlebenden einem Freund nachempfunden, der ihr bereits früher bei Recherchen half: Herbert Peter Paisley (früher Peiser), ein Berliner Jude, der selbst Gurs überlebte und eine Engländerin heiratete. Er lebte in Somerset und starb 2020 mit 98. Beil widmete ihm „Letzte Rosen“.

Der Roman verwebt aber anrührend noch ganz andere Themen miteinander. Es geht auch um Frauenleben, um Vita Sackville-West, Herrin von Sissinghurst, und Virginia Woolf, um lange zurückliegende Me-Too-Erfahrungen, um die Liebe und um die Last von Konventionen: „Letzte Rosen“ ist Lilo Beils bisher stärkster Gontard-Krimi.

Lesezeichen

Lilo Beil: „Letzte Rosen“; Conte, St. Ingbert; 176 Seiten; 12 Euro.

Unter www.lilobeil.de gibt es eine Lesung aus dem Roman

zu sehen.