Das Humboldt-Forum im wiederaufgebauten Berliner Schloss öffnet nach gut sieben Jahren Bauzeit heute seine Pforten – wegen Corona allerdings nur digital. Das Großprojekt der Bundeskulturpolitik ist umstritten, unter anderem, weil dort Raubkunst ausgestellt werden soll. Ein Bereich erfährt indes schon vorab Lob: die Darstellung der Geschichte dieses wichtigen Ortes im Herzen Berlins. Das Konzept stammt von dem Pfälzer Kunsthistoriker Alfred Hagemann.

Kloster, Berliner Schloss und Aufmarschplatz, Palast der Republik und Kulturbaustelle – an kaum einem anderen Ort in Berlin haben sich in den vergangenen 800 Jahren gesellschaftliche, städtebauliche,