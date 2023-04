Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Weit weg von großen Filmstudios, im beschaulichen Saint-Nicolas-de-Port in Lothringen, lädt ein Museum ein zu einer Zeitreise in die Historie von Film und Fotografie. Mit einer Hommage an die Männer, die Bilder erst festhielten und sie dann das Laufen lehrten – und mit Erinnerungen an Sternstunden des Kinos.

Für Film-Freaks und Foto-Enthusiasten ist das unscheinbare Museum in Saint-Nicolas-de-Port vor den Toren von Nancy zweifellos eine Quelle der Inspiration. Denn in dem alten Kasernengebäude,