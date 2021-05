Jemanden von Angesicht zu Angesicht treffen, ihm oder ihr direkt ins Gesicht zu schauen – das ist in Zeiten des Masketragens eine Seltenheit geworden. Eine Ausstellung in Tiefenthal ermöglicht es nun, sich Gesichter mal wieder ganz ungezwungen zu betrachten. Gezeigt werden Werke von Marwan und Franz Bernhard.

„Das Gesicht ist das Abbild der Seele“, befand der römische Philosoph, Politiker, Anwalt und Redner Cicero. Auch heute noch sind viele Menschen davon überzeugt, dass man auf Gesichtern Charaktere ablesen kann. Da gibt es Thesen wie jene, dass Menschen mit großer Nasenspitze sich weniger für finanzielle Belange interessieren; kleine, spitze Nasen hingegen würden auf einen edlen Charakter hindeuten.

Marwans Gesichtslandschaften

Wissenschaftlich gesehen ist das natürlich Unsinn. Dennoch hat das Antlitz viel mit Identität und Persönlichkeit zu tun. Es kann Emotionen nonverbal ausdrücken – und Emotionen bei Betrachtern hervorrufen. Es ist Projektionsfläche. Deswegen springt es uns auch von allen Seiten an, wird gewinnbringend in Szene gesetzt, in der Werbung, der Politik, der Fotografie, im Film, im Netz. Überall.

Der syrische Künstler Marwan Kassab-Bachi (1934-2016), kurz: Marwan, einer der renommiertesten Kunstschaffenden der arabischen Welt, war fasziniert von Gesichtern. Irgendwann beschränkte er sich nur noch auf sie. Es entstanden Gesichtslandschaften, in denen sich der Betrachter verlieren konnte und die sich am besten mit ein paar Schritten Abstand erkennen, erkunden und erschließen lassen.

Bernhards kompromisslose Köpfe

Marwans Kunst stehen in Tiefenthal Werke des Bildhauers Franz Bernhard gegenüber. Der arbeitete zwar ganz anders, war mit Marwan aber durch die Faszination für den menschlichen Kopf verbunden. Marwan dekonstruiert das Gesicht in seinen Bildern, löst es auf, zerreißt es fast, Bernhard lässt es bei seinen Kopf-Plastiken, oft aus Holz und/oder Eisen, gleich ganz weg. Kompromisslos. Beide vermochten trotzdem, auf ihre Art Stimmungen und Gefühle zu erzeugen, Interpretationsspielräume zu schaffen.

Beide Künstler in einer Ausstellung zu vereinen, zwei völlig unterschiedliche Kunstwelten aufeinanderprallen zu lassen, das war die Idee Wolfgang Thomeczeks, dem Betreiber des Kunstkabinetts. Für ihn ein echtes Herzensprojekt. Dass diese Ausstellung ausgerechnet in Pandemie-Zeiten stattfindet, in denen Gesichter oft durch Masken verdeckt werden, ist Zufall. „Ich ging mit der Idee zu der Ausstellung schon viele Jahre spazieren, das hatte mit Corona nichts zu tun“, sagt Thomeczek. Dass aber durch die Pandemie der eine oder andere Betrachter den Kunstwerken eine ganz neue Seite abgewinnt, sei auch ihm natürlich bewusst. Corona verändert Perspektiven.

Begegnung von Freunden

Thomeczek war mit beiden Künstlern zu ihren Lebzeiten – Marwan starb 2016 in Berlin, Bernhard 2013 in Jockgrim – eng befreundet. „Die beiden mochten die Idee einer gemeinsamen Ausstellung, sie waren beide Mitglieder der Akademie der Künste Berlin, kannten und schätzten sich“, erinnert sich Thomeczek. Nun habe sich das Projekt endlich realisieren lassen; eigentlich sollte die Ausstellung bereits 2020 laufen. Durch Corona wurde sie verschoben.

Ein Besuch ist derzeit noch nur nach Anmeldung möglich: Kontakt über Telefon 06351/124021; Handy 0171/5775690 oder E-Mail: wt@kunstkabinett-tiefenthal.de.