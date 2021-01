Seine zahlreichen Talente haben Justin Timberlake in den letzten Jahrzehnten zu einem der erfolgreichsten Künstler der USA gemacht. Viele seiner einstigen Weggefährten hat er längst abgehängt. Skandale sind ihm eher fremd - wenn man von einer Ausnahme absieht.

New York (dpa) - Auf die Frage, wie alt er denn jetzt werde, reagiert Justin Timberlake mit einem langgezogenen „ooooooh“. So hört sich wohl ein ehemaliger Kinder- und Teenie-Star an, kurz bevor er am 31. Januar 40 Jahre alt wird.

Hohe Erwartungen habe er nicht, sagte Timberlake der US-Talkerin Ellen DeGeneres vor einigen Tagen. „Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es besser wird als mein 39. Lebensjahr. Es geht nur noch bergauf, Baby“, scherzt der Musikstar in Anspielung auf das vergangene Pandemie-Jahr, das auch Timberlakes schnelles Leben ausbremste.

Justin Randall Timberlake kam 1981 in der Elvis-Stadt Memphis im US-Bundesstaat Tennessee auf die Welt und schaffte es seitdem wie kaum ein anderer US-Entertainer, sich Level um Level hochzuarbeiten. Auf dem Bildschirm erschien er schon als Kind Ende der 80er Jahre. Neben weiteren späteren Superstars wie Britney Spears und Christina Aguilera moderierte er in der Kaderschmiede des „New Mickey Mouse Club“, bevor er Mitte der 90er zusammen mit seinem Kollegen J.C. Chasez für die Boygroup NSYNC gecastet wurde.

Nach Gehopse die Solokarriere

Nach schleppendem Start lief es immer besser für die großen Rivalen der Backstreet Boys. Mit Pophymnen wie „I Want You Back“, „Tearin' Up My Heart“ oder „Bye Bye Bye“ hopsten die fünf Teenager synchron über die Bühnen der Welt - schreiende Mädchen pflasterten ihren Weg. Das Album „No Strings Attached“ aus dem Jahr 2000 wurde zu einer der am schnellsten verkauften Platten jemals. Bei dem Quintett oft ganz vorn: Justin Timberlake.

Eine publikumswirksame zwischenzeitliche Beziehung mit Britney Spears und sein Image als Songwriter von NSYNC bereiteten den Boden für Timberlakes Solo-Karriere: Das Hopsen hörte auf und das Popidol entwickelte sich auf seinem Grammy-prämierten Debüt „Justified“ in Liedern wie „Cry Me A River“ musikalisch weiter. Und auch danach kannte die Karriere des Justin Timberlake nur eine Richtung: bergauf.

Fokus auf Schauspielerei und privates Glück

2004 folgte ein Halbzeitauftritt beim Super Bowl - der im prüden Amerika jedoch in einem nationalen Eklat mit dem Namen „Nipplegate“ endete. Timberlake riss bei seinem Auftritt an Duett-Partnerin Janet Jacksons Oberteil und entblößte dabei ihre Brust. Die konservativen Teile Amerikas schäumten angesichts dieser unsittlichen Handlung und der scheinbar geplante Zwischenfall wurde später als „Fehler in der Garderobe“ dargestellt.

Timberlakes Karriere tat es keinen Abbruch. Nach einem weiteren äußerst erfolgreichen Album zog es ihn mehr und mehr in die Schauspielerei. Auch dort überzeugte der Mann, der fortan als Multitalent bezeichnet wurde - unter anderem im Facebook-Film „The Social Network“ von 2010. Sein Fokus liegt dabei bis heute eher auf der Schauspielerei. Doch Timberlake ist ja ohnehin auf allen Bühnen zu Hause - auch immer wieder für Sketche bei der amerikanischen Late-Night-Institution „Saturday Night Live“.

Dass die große 4 vor der 0 aber nicht Timberlakes größte Neuerung im neuen Jahr ist, verriet er ebenfalls Ellen DeGeneres. Zusammen mit seiner Ehefrau, der Schauspielerin Jessica Biel, verkündete er die Geburt seines zweiten Kindes, Sohn Phineas. Bei Justin Timberlake als Vater dürfte es nur eine Frage der Zeit sein, bis auch der Nachwuchs ins Rampenlicht gerät.

