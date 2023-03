Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Denkt man an isländische Popmusik, fallen einem Namen, wie Björk, Sigur Rós und Of Monsters and Men ein. Auch in der Neoklassik setzen Isländer längst Maßstäbe. Zum Beispiel der 2018 verstorbene Jóhann Jóhannsson. Zwischen beiden Musikwelten bewegt sich Ólafur Arnalds. Er schreckte einst nicht einmal vor Hardcore zurück.

Ólafur Arnalds hat mit seinem Album „Some Kind Of Peace“ für viele Zuhörer einen Soundtrack zur Pandemie geschrieben. Erschienen ist