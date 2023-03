Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Eigentlich schreibt Monika Geier, die nach Jahren in Kaiserslautern nun in Thaleischweiler-Fröschen lebt, dunkle, sozialkritische Kriminalromane. Doch sie gärtnert auch. Und so sind Kolumnen über das Gefährliche in der Natur entstanden, ihr „Giftlabor“. Jetzt liegen 30 ihrer hintersinnigen und von ihr selbst pointiert illustrierten Porträts giftiger Botanik als Buch vor. Titel: „Voll fiese Flora“.

„Einheimische Giftpflanzen schwesterlich betrachtet“, lautet der treffende Untertitel des Buches. Denn Monika Geier hat ein Herz für diese ungewöhnlichen