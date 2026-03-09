Ein eher düsterer Abend im Klageton: Generalmusikdirektor dirigiert die Pfalzphilharmonie mit Werken von Samuel Barber, Gustav Mahler und Dmitri Schostakowitsch.

Nein, dieses Konzert war alles andere als ein Bad in einer Wohlfühloase. Dazu wurden viel zu ernste Themen verhandelt – in einem quasi durchgängig klagenden Ton. Ein Lamento in der Dauerschleife. Generalmusikdirektor Daniele Squeo hatte für das Pfalztheaterkonzert am Sonntag im Großen Haus das Adagio für Streicher von Samuel Barber (1910-1981), Gustav Mahlers (1860-1911) „Lieder eines fahrenden Gesellen“ und die zehnte Sinfonie von Dmitri Schostakowitsch (1906-1975) ausgewählt.

Kein Trost, nirgends?

„Lebensqual und trostreiche Traumwelt“ war das Motto des Abends. Doch der Trost bleibt tatsächlich nur ein Traum in einer musikalischen Welt, die viel von Verlust und Zurückweisung, aber auch von Unterdrückung und Terror erzählt. Mal im Privaten die persönliche Verzweiflung des unglücklich Liebenden thematisiert, sich dann aber ins Politische ausweitet und den russischen Diktator Stalin in all seiner Grausamkeit ausleuchtet.

Das ist harte Kost, und am ehesten Trost könnte da noch dieses durchgängig elegische, fast schon schamlos romantische Streicher-Stück des Amerikaners Barber spenden. Daniele Squeo am Pult der Staatsphilharmonie zelebriert die schier endlosen Lyrismen des Werkes bis ins kleinste Detail, lässt die Melodielinien aufblühen, um sie dann wieder ins Pianissimo zurückzunehmen. Ja, es ist dies schöne Musik. Aber eben auch so schön, dass es schon wieder wehtut. Das tut es auch bei Mahler eigentlich immer.

Bariton Johannes Fritsche und Generalmusikdirektor Daniele Squeo. Foto: Frank Pommer

Johannes Fritsche kann man derzeit als Sänger der Titelfigur in Mozarts „ Don Giovanni“ am Pfalztheater zu erleben. Wenn der Begriff nicht zu abgedroschen wäre, könnte man sagen, Fritsche gibt einen durch und durch virilen Don Giovanni, gut aussehend, mit viel Machogehabe bis zur Brutalität. Und verzweifelt doch an seiner unstillbaren Lebens- und Liebeslust.

Am Sonntag war Fritsche nun als Liedinterpret gefragt, in Gustav Mahlers Zyklus „Lieder eines fahrenden Gesellen“. Auch das ist Musik, die einen das Tor zur seelischen Dunkelheit aufstößt. Es geht um die zurückgewiesene Liebe des lyrischen Ich. Der Zyklus ist in seiner Aussage ähnlich ausweglos wie Schuberts „Winterreise“. Und wie singt man das? Mit larmoyanter Trauer- und Leidensmiene? Oder mit selbstbewusster Jetzt-Erst-Recht-Geste?

Johannes Fritsche als Don Giovanni zusammen mit Valerie Gels als Zerlina. l Foto: Andreas Etter/Oho

Vor allem muss man es so sauber singen, wie Fritsche das tut, mit geradezu schlafwandlerisch sicheren Registerwechseln zwischen Brust- und Kopfstimme. Stets absolut verständlich deklamierend. Und doch auch hochexpressiv, wenn es der Text wie im dritten Lied „Ich hab’ ein glühend Messer“ verlangt. Generalmusikdirektor Daniele Squeo und die Pfalzphilharmonie lassen dem Sänger jeden Freiraum, den er braucht, halten sich zurück, so dass Fritzsche auch im Pianissimo agieren kann, ohne an Präsenz zu verlieren.

Dann das komplexeste, vielleicht sogar widersprüchlichste Stück des Abends, das zugleich auch die Zerrissenheit, die inneren Kämpfe seines Schöpfers offenlegt. Entstanden nach dem Tod Stalins 1953, wirkt die Sinfonie im ersten Satz fast wie eine Totenklage auf den kommunistischen Führer. Squeo nimmt diesen ersten Satz extrem langsam. Die tiefen Streicher dominieren zunächst das Geschehen. Wer die Biografie Schostakowitschs kennt, der weiß, dass der Komponist den Tod des Diktators, der ihm so viel Leid zugefügt hatte, sicherlich nicht betrauert hat. Im Gegenteil.

Ironie oder Verzweiflung?

Doch die Klagetöne sind da, sie dienen auch als eine Art Tarnung, hinter der sich die eigentliche Botschaft verbirgt. Fast schon ekstatisch bricht das dann in diesen Satz hinein, und die Pfalzphilharmonie spielt unter Squeo in einer Lautstärke, die an die Schmerzgrenze geht. Man kann dann diese Musik nicht nur hören, sondern sogar auch körperlich spüren. Gerade auch in dem wilden zweiten Satz, der wie eine Art Orkan über uns hinwegfegt. Die Streicher peitschen ihre Linien, Bläser attackieren in grellen Fanfaren und im Hintergrund hämmert das Schlagwerk. In manchen Momenten könnte man diese Musik auch als sehr plakativ bezeichnen. Oder aber ihr Komponist meinte es ironisch. Es könnte jedoch auch sein, dass er sehr verzweifelt war.

Squeo hält diese Klangballungen und rhythmischen Dauerfeuer souverän zusammen. Bringt sich dabei aber auch mit vollem Körpereinsatz ein. Die Intensität der Musik Schostakowitschs führt zur Erschöpfung. Beim Dirigenten. Beim Orchester. Und auch bei uns im Publikum.